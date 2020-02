Algunos huéspedes del hotel de Tenerife se han enterado que están aislados por el coronavirus gracias a Susanna Griso

El programa Espejo público ha anunciado este martes que ha sido de los primeros en conocer el aislamiento del hotel Costa Adeje Palace en Tenerife debido a una alerta por posible contagio de coronavirus.

El programa ha llamado por teléfono a algunos huéspedes del hotel, a primera hora de la mañana, para preguntar las condiciones o recomendaciones que les había indicado la dirección del hotel. Al parecer, algunos clientes del hotel aún no habían sido informados sobre la situación de alerta por el virus, por lo que han conocido la noticia a través del programa.

Los clientes han conocido la situación de alerta por el coronavirus a través de un papel lanzado debajo de la puerta. No obstante, algunos turistas han bajado a la recepción del hotel para obtener información e internar conseguir mascarillas, de las que no disponen.

La presentadora, Susanna Griso, ha denunciado que cuando sus compañeros han llamado a la recepción del complejo turístico y han preguntado por cuál era la situación, los trabajadores del hotel han colgado el teléfono sin previo aviso.

La Policía ha establecido un control policial alrededor del hotel y ha activado una situación de vigilancia a mil personas que se alojaban en el complejo turístico. Al parecer, los clientes no pueden salir de sus habitaciones y no podrán dejar el hotel hasta que no se conozca si el médico italiano que se alojó en el hotel está infectado.

El turista italiano dio positivo en coronovirus y avisó al hotel de su estado de salud, sin embargo, se necesita una segunda prueba que se hará en Madrid para conocer si es portador del virus.