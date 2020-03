El "pecado capital" del ahorrador español: un dineral en depósitos, aunque no pagan nada

Los españoles sí ahorramos, aunque parezca imposible por los sueldos medios de los trabajadores y el alto nivel de paro. De hecho, las familias tienen en sus entidades financieras más de 850.000 millones de euros en depósitos y cuentas corrientes, según los últimos datos delBanco de España a cierre de 2019, lo que supone un nuevo récord histórico en la estadística. El problema es que no parece el mejor momento para tener nuestro dinero aparcado en estos productos.

Los depósitos ya no pagan intereses a los clientes, como sí sucedía en el pasado. Su rentabilidad media se sitúa ahora mismo en el 0%, como daño colateral de las políticas del Banco Central Europeo para impulsar la economía.

El objetivo de la institución era que el dinero no se quedara parado, sino incentivar que familias y empresas lo movieran para generar más consumo y aumentar la actividad. Y para eso quiere hacer ver al ahorrador que, si no invierte ese dinero, acabará perdiendo poder adquisitivo. Es decir, que aunque en el banco tengamos la misma cantidad en euros, los precios de los bienes y servicios que podríamos comprar con ellos no deja de subir. Basta pensar cuánto podíamos comprar con 6.000 euros hace 20 años y cuánto ahora…

Las matemáticas no engañan. Si los precios de la cesta de la compra subieran de media un 2% cada doce meses (la inflación), el dinero en depósitos al 0% perdería pasados 10 años un poder adquisitivo del 10% y a los 20 años, del 32,7%. Puedes hacer tus propios cálculos con esta herramienta interactiva que te traemos 20 Minutos y Finect.

¿Cuánto valor perderán tus ahorros por culpa de la inflación?

Pero, a pesar de esta realidad atenazante, el dinero en depósitos sigue marcando nuevos máximos. Un desastre a largo plazo. “El pecado capital de los españoles”, en palabras de José Luis Manrique, director de estudios en Inverco, la asociación de los fondos de inversión y planes de pensiones. “España es uno de los países con mayor peso de depósitos, con las únicas excepciones de Portugal y Austria, y muy por encima de la media europea del 30%”, reseñan desde esta firma en su informe anual.

También Alemania supera la cifra española, pero lo compensa invirtiendo casi el doble en productos de inversión a largo plazo, como los planes de pensiones y seguros. Todo lo contrario de lo que sucede en España, uno de los países donde menos ahorramos para la jubilación a pesar de tener la peor perspectiva demográfica de Europa. ¿Qué se puede hacer? Los expertos creen que no queda otra que pasar de ahorrador a inversor. Es decir, buscar productos con los que podamos obtener rentabilidad, aún sabiendo que temporalmente puede caer el valor de nuestro dinero. Eso sí, aconsejan hacerlo dando pasitos muy cortos al principio, a través de productos financieros con una pérdida potencial muy limitada y sólo en la medida que podamos soportar sin ponernos nerviosos.

Los bancos también quieren que los ahorradores se conviertan en inversores, porque a ellos les euros en depósitos y cuentas ahora mismo tampoco les renta. De hecho, les cuesta dinero. Por eso, han ido lanzando en los últimos años numerosos fondos y carteras en las que se puede elegir entre muy distintos niveles de riesgo a asumir. Es útil que, en algunos casos, en la información comercial incluyen una estimación del nivel de caída máxima que esos productos podrían sufrir en un entorno negativo en los mercados.

Quienes no estén dispuestos a asumir ningún movimiento en los precios de los productos, quienes buscan total seguridad, deben ser conscientes de que la situación actual persistirá durante unos cuantos años más, al menos hasta que los bancos centrales vean que la economía vuelva a ser robusta y vuelvan a subir tipos. Si se opta por mantener el depósito, hay que ser consciente de que sólo se tendrá asegurada la pérdida paulatina de poder adquisitivo, que la termita de la inflación carcomerá poco a poco el valor de su dinero.