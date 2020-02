Casado retoma su plan de España Suma tras el "satisfactorio" acuerdo con Cs para el País Vasco

"Han sido muchas veces las que hemos perdido por ir en listas separadas: el 10-N PP, Cs y UPN tuvimos más votos que el PSOE, pero menos escaños". Y así es como Casado ha retomado su plan: España Suma. El presidente del PP se ha referido así este lunes a una posible coalición a nivel nacional con Cs tras el "satsifactorio" acuerdo para el País Vasco. Galicia no fue posible. Feijóo no quiso y a los populares no les interesaba. Pero eso no quita que la propuesta del presidente del PP no siga en pie.

"Tenemos que ir juntos cuando se convoquen las próximas generales", expresó Casado a la salida de un desayuno informativo precisamente con el presidente de la Xunta. El objetivo: llegar al Gobierno central, porque Sánchez ha pactado "con los más radicales".

