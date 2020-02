Felipe González critica l'entrada d'Iglesias en la Comissió que controla el CNI: "No veig relació amb l'Agenda 2030"

González s'ha pronunciat en aquests termes durant la conferència que ha pronunciat en l'Assemblea General de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) 2020, on ha demanat que li "expliquen" la relació entre les competències d'Iglesias i aquesta comissió.

Així, ha ironitzat: "Em sorprèn que tan preocupat com està el vicepresident pels seus dos àmbits de competència, el Social i l'Agenda 2030, vullga estar en l'única comissió prima que no s'ocupa d'això que és la del servici d'intel·ligència".

Així mateix, l'expresident del Govern ha reclamat explicacions al PP per la seua negativa a renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) fins que no es canvie la llei, malgrat que no va modificar la norma durant els anys que va estar en el Govern amb majoria absoluta. "Ah no, que aleshores no em convenia", ha bromejat.

Per a González, "primer cal renovar-ho i després canviar-ho si cal canviar-ho. Si no, totes les normes seran ad personam", ha conclòs.