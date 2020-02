"¿Qué sentido tiene la publicidad de apuestas desde las ocho de la tarde?"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, compareció el viernes para explicar el decreto sobre la publicidad de los juegos de azar y las apuestas online. Su proyecto, con más de cien medidas, supone la primera regulación sobre esta materia en España y poner al país "a la vanguardia" de Europa en las restricciones publicitarias al sector, con lo que "el 80% de los anuncios que hoy por hoy se emiten no podrán mantenerse". El documento, sin embargo, ha recibido numerosas críticas, especialmente porque aunque se suprimirán las apelaciones agresivas y las vinculaciones con casos de éxito y no podrán participar famosos, continuarán permitiéndose los spots de apuestas en los acontecimientos deportivos que comiencen a partir de las 20.00h.

"La propuesta inicial era prohibir la publicidad. Después iba a permitirse solo en un horario determinado, de una a cinco de la madrugada. Y si ahora podrán emitirse anuncios de apuestas en eventos deportivos a partir de las ocho de la tarde, ¿qué sentido tiene?", se pregunta con indignación David Santacruz, toda vez que en esa franja horaria aún hay menores y otros colectivos vulnerables entre la audiencia. Este hombre de 40 años estuvo más de ocho enganchado a las apuestas deportivas y desde hace casi dos se considera un "ludópata en constante rehabilitación". Así figura en su cuenta de Twitter @NoApuestes, desde la que lucha contra esta lacra y advierte de que "nadie que empieza a apostar quiere acabar enfermo pero la probabilidad es demasiado alta".

Inmerso en la puesta en marcha de un proyecto que buscará la mayor unidad social posible para intentar cambiar las cosas, David no niega que el real decreto que propone Consumo "puede ser un buen comienzo". Reclama, no obstante, que se sigan "tomando medidas reales y progresivamente se vayan adaptando", sin demoras, y exige que todo lleve "un control total, no como hasta ahora". "Necesitamos una regulación estatal, que no dependa de las comunidades porque cada una tiene sus leyes. Necesitamos una legislación común y que se cumpla a rajatabla", defiende. El ministro ya ha anunciado que en marzo convocará una conferencia sectorial para discutir con los gobiernos autonómicos la publicidad de las casas y locales de juego físicos, una cuestión que no compete al Estado.

"La primera medida sería sacar del núcleo urbano todos los salones de juego", manifiesta David, quien más allá de la regulación publicitaria urge a que se acote el acceso a un tipo de ocio que para muchos acaba siendo una adicción. Entre las decisiones que considera esenciales se encuentran también un estricto control de puertas en todos los locales y un registro presencial en las casas de apuestas por internet al que se tenga que acudir para abrir una cuenta y evitar así que sea posible jugar con un DNI ajeno. "Ahora mismo no se está comprobando si la persona que figura en el documento es realmente la que se está dando de alta", denuncia.

Desde el ministerio se afirma que tienen previsto seguir ahondando en la regulación del sector pero no se adelanta hacia dónde. Colectivos como Facua ya le han reclamado igualmente que por ejemplo haga como va a hacer Reino Unido y prohíba el uso de tarjetas de crédito para realizar apuestas. La asociación de consumidores también ha sido muy crítica con el contenido del real decreto conocido la semana pasada. Habla de "grave irresponsabilidad" y solicitan al titular de Consumo que "reconsidere las medidas adoptadas".

Necesitamos una ley estatal y que se cumpla a rajatabla

"No prohibir los anuncios de casinos y casas de apuestas incumpliría el compromiso programático del Gobierno de coalición. El acuerdo presentado hace menos de dos meses por PSOE y Unidas Podemos incluía la promesa de que el sector tenía una regulación ‘similar a la de los productos del tabaco’, para los que la publicidad y los patrocinios están totalmente prohibidos", recuerda. Facua agrega que "hay un consenso social sobre la necesidad de prohibir los mensajes comerciales de un sector que está provocando un enorme daño a multitud de familias".

El mismo viernes Garzón tuvo que hacer frente a una concentración a las puertas del ministerio convocada por la Coordinadora de Madrid contra las Casas de Apuestas a la hora en la que él comparecía dentro. "No aceptamos medias tintas. Las medidas tomadas por el nuevo Gobierno son insuficientes", clamaban.

Consciente de las críticas, el ministro señaló que a partir de este lunes los colectivos van a poder plantear sus reivindicaciones para que sean discutidas antes de que el decreto se apruebe. Con cierto recelo, David se mantendrá expectante:"Veremos en breve hasta dónde pueden llegar".