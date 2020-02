Gobierno PP-Cs replica a Zec y Podemos que no ha suscrito ningún convenio de publicidad con el Real Zaragoza

De esta forma ha respondido a las peticiones de que tanto en el estadio de fútbol de La Romareda, como en el Pabellón Príncipe Felipe no figure publicidad de casas de apuestas.

"No hemos firmado ningún convenio de publicidad con el Real Zaragoza y quien legisla es el Gobierno de Aragón y de España y en ambos está Podemos que deberían responder sobre lo que van a hacer".

En rueda de prensa, María Navarro ha contado que este Gobierno municipal acordó aplicar una moratoria en la apertura de nuevas casas de apuestas que "no hizo ni Podemos, ni el PSOE", ha remachado, "Hasta que la DGA lo regule no tenemos más competencias sobre el asunto y no tenemos margen para legislar y son otras instituciones las que deben responder".

Ha abundado en que el Ayuntamiento decide sobre el cumplimiento de unas leyes y si no hay ley superior que lo impida "no podemos ir por libre". Además, ha recordado que en el anterior mandato, cuando gobernaba ZeC, se dieron autorizaciones para casas de apuestas. "Cada uno tiene que ser responsable y no pedir lo que ellos no hicieron y que además compete otras administraciones".

Por su parte, la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha informado de que se ha prohibido la publicidad en el tranvía y el autobús urbano y en el futuro pliego de mobiliario exterior "se pondrán restricciones".

Además, la publicidad la gestiona la Liga de Fútbol Profesional a través de los clubes, han precisado desde el Gobierno municipal.