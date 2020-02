Los sindicatos convocan movilizaciones contra los 630 despidos de Airbus y lo consideran "una bofetada" al Gobierno

Los cinco sindicatos con representación en Airbus, CC OO, UGT, CGT, SIPA y ATP, han rechazado este jueves el ajuste laboral de 630 empleos presentado por la empresa para sus factorías españolas de la división de Defensa y Espacio, contra el que han anunciado movilizaciones. CC OO considera que la decisión de Airbus "esconde una bofetada" del grupo europeo al Gobierno español.

Los sindicatos han sido informados esta mañana en Getafe (Madrid) por la dirección de Airbus en España de este ajuste, del que sólo se les ha concretado que afectará a 332 empleos directos, operarios de taller, en su mayoría, y a 298 indirectos, en su mayor parte ingenieros, economistas y personal de servicios, según ha informado a Efe el representante de UGT Juan Antonio Vázquez.

La empresa no ha desglosado estas bajas ni por centro de trabajo ni por tramo de edad y ha convocado a los sindicatos a negociarlas, propuesta que las centrales sindicales han rechazado "de forma unánime", según Vázquez.

Despidos "injustificados"

Los sindicatos no negociarán este ajuste hasta final de julio, cuando concluya el plazo legal del periodo de consultas, aunque han avanzado que no aceptan los despidos propuestos porque entienden que "no se han justificado" por la empresa.

"La dirección no ha explicado quien va a hacer el trabajo de los trabajadores que se quieren despedir"

"Rechazamos este ajuste porque no hay motivos que lo justifiquen y la dirección ni siquiera ha explicado quien va a hacer el trabajo que ahora hacen los trabajadores que se quieren despedir", ha añadido Vázquez.

Concentraciones el viernes

Los sindicatos han convocado para este viernes concentraciones en las puertas de todas las factorías de Airbus, con el doble objetivo de informar a las plantillas y a la opinión pública.

La dirección de Airbus España ha convocado a los representantes laborales a una reunión negociadora para el 3 de marzo, y los sindicatos pretenden celebrar asambleas informativas en las factorías al día siguiente para aprobar un calendario de movilizaciones, según Vázquez.

Airbus emplea a unos 12.600 trabajadores en España, de los que 4.410 trabajan en la división de aviones comerciales (un 35 %); 630, en la de helicópteros (un 5 %), y el grueso, 7.560, en la de Defensa y Espacio (un 60 %), área que se verá afectada por el recorte presentado por el consorcio aeronáutico europeo.

"Bofetada" a España

CC OO considera que la decisión de Airbus "esconde una bofetada" del grupo europeo al Gobierno español y tiene que ver con la elección de Indra como coordinador del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS).

El secretario general de la Federación Estatal de CC OO de Industria, Agustín Martín, ha señalado este jueves en una rueda de prensa que le preocupa el enfrentamiento que existe entre Airbus y el Gobierno de España para ver si este último "dobla el brazo" y cambia la decisión sobre el FCAS, y que lo paguen los trabajadores del grupo.

Martín teme que los trabajadores sean "el elemento del chantaje del Airbus" hacia el Gobierno para buscar una posición preeminente frente a Indra en la coordinación del FCAS.

Airbus España tiene que jugar un papel importante en el desarrollo del FCAS, por lo que el Gobierno, Indra y la propia compañía "deben hacer todos los esfuerzos necesarios para encontrar un punto de equilibrio que permita no solo reforzar al grupo, sino al conjunto del sector aeronáutico", ha insistido.

Martín ha denunciado la falta de compromiso de los diferentes gobiernos en los últimos años para ganar espacio de interlocución como accionistas que son en la empresa Airbus, quedando España al margen.

Crecer en el área civil

El presidente del Comité Interempresas y secretario general de CC OO en Airbús, Francisco Sanjosé , ha rechazado el plan de recortes de Airbus, al no ajustarse a la realidad de la compañía porque, aunque es cierto que la parte militar atraviesa por un pequeño bache, "hay una grandísimo crecimiento en el área civil".

Aunque "aún es prematuro conjeturar" qué grado de afectación va a tener el plan de ajuste en distintas plantas de Airbus en España, ha precisado que las que hacen la actividad de Defensa y Espacio, se concentran en Getafe (Madrid), en las dos factorías de Sevilla y en el Puerto de Santa María (Cádiz).

Sanjosé espera que la dirección de Airbus en España pueda avanzar alguna cuestión más sobre el plan en unos 10 a 15 días.