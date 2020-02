Una nueva estrategia hospitalaria permitirá la detección precoz de las dolencias del hígado

Un proyecto europeo coordinado por el Hospital Clínic evaluará el potencial de implementar una nueva estrategia de cribado en los CAP para la detección precoz de las dolencias del hígado.

El cribado consiste básicamente en una técnica no invasiva que dura pocos minutos y no causa ninguna molestia al paciente, puesto que simplemente envía unas vibraciones. Con estas se permite saber el grado de elasticidad o rigidez del órgano, un indicador clave para detectar dolencias que no presentan síntomas, como por ejemplo la cirrosis o el hígado graso no alcohólico, asociada a la obesidad.

"Si no vamos a buscar el paciente, el paciente vendrá a buscarnos cuando sea muy tarde, el que queremos hacer es cambiar el paradigma", ha explicado Pere Ginés, jefe del Servicio de hepatología del Hospital Clínic.

La técnica o prueba se podría hacer directamente a los ambulatorios por parte de enfermeras o médicos de primaria.

El proyecto, denominado Liverscreen, ya hace un año y medio que está en marcha en Cataluña y en alguna otra región europea pero hasta ahora no se le ha podido "dar salida" a causa de la carencia de financiación.

Con un nuevo impulso del programa Horizon 2020 el proyecto ha recibido ahora 6 millones de euros, hecho que permitirá confirmar los resultados iniciales encontrados pero en una mayor escala. Concretamente, el objetivo es reunir hasta 30.000 participantes de varios países europeos.

En Cataluña participan en el proyecto una docena de centros de atención primaria, que trabajan conjuntamente con los hospitales Clínic, Germans Trias y Pujol, Vall d'Hebrón y el Hospital del Mar, además de un centro médico corporativo de SEAT. Los hospitales, pero, solo participan si desde el ambulatorio se deriva un paciente a quien se ha detectado una dolencia hepática gracias al cribado.