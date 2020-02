Vara pide a la comunidad internacional que exija "máxima transparencia" a China sobre el coronavirus

"Aquí no está en juego la economía solamente sino la vida. No esta en juego el Mobile o unas Olimpiadas. Está en juego la verdad. Por eso el coronavirus da tanto miedo. No por su capacidad de infectar solamente, sino por la trastienda de intereses ocultos que aparecen en el horizonte", señala el dirigente extremeño en una entrada en su blog personal, recogida por Europa Press.

Fernández Vara explica que ha leído todo lo que se ha publicado en los medios de comunicación nacionales con respecto al coronavirus y sus impactos durante este fin de semana, un ejercicio del cual extrae una diferencia con respecto a otras crisis sanitarias de las últimas dos décadas, como la encefalopatía espongiforme bovina (vacas locas), la gripe A o la gripe aviar, y es que una "gran parte" de las informaciones valoran las consecuencias económicas de la epidemia.

Sin embargo, no aprecia "tanta preocupación" en relación con las vidas humanas a pesar, según indica el propio Vara, de que "ya han fallecido 1.665 personas y hay 68.500 afectados".

Unas cifras que "no serían más preocupantes que las que provoca la gripe cada año si no fuera porque parece hacerse evidente cada vez más que se ha ocultado información y que ha habido retrasos en las declaraciones obligatorias de las enfermedades infecto-contagiosas", subraya el presidente extremeño.

Motivo este por el que considera que la comunidad internacional "debería exigir al gobierno chino máxima transparencia", al tiempo que recalca que en España "las cosas se están haciendo muy bien", si bien "en esto como en otras muchas cosas" España no dependen de sí misma.