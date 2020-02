Podemos acusa a Page de hacer oposición a Sánchez y quiere aprovechar el hueco electoral que deja a su izquierda en C-LM

En una entrevista con Europa Press, Uxó ha opinado que el Gobierno regional "se quiere instaurar en la oposición al Gobierno progresista", por lo que la formación morada en la Comunidad Autónoma va a "impulsar" políticas.

Según ha dicho, sería conveniente que el Gobierno de la región "presionara al nacional" en extremos como reformas fiscales "progresistas" y del sistema de financiación o para conseguir más dotación para derechos sociales, pero "se está haciendo presión en el sentido contrario".

"Nosotros creemos que Castilla-La Mancha es una de las regiones que más necesita las políticas que desde el Gobierno progresista vamos a impulsar", ha aseverado, lamentando que al PSOE castellanomanchego "haya que empujarle para que haga políticas progresistas y de izquierdas".

REIVINDICA PROTAGONISMO EN MESA DEL AGUA Y REFORMA DEL ESTATUTO

Jorge Uxó se ha pronunciado sobre dos de los debates políticos que están encima de la mesa, como son la Mesa del Agua, a la que la formación no fue convocada, o el principio de acuerdo entre PSOE y Cs para acometer una reforma estatutaria esta legislatura.

Aunque Podemos, en situación interina, no está en estas discusiones, pretende tener voz en ambos foros. "Si no somos invitados, vamos a autoinvitarnos. Vamos a estar ahí y a hacernos un hueco no solo en la reforma del Estatuto y en la Mesa del Agua, sino también en movimientos sociales o en pedir una reforma de la financiación autonómica", ha dicho.

Sobre la Mesa del Agua, ha marcado posición urgiendo a conformar una estrategia de "cuidado colectivo" en la región "desde el punto de vista de conservación del medioambiente", para lo cual se requiere "una política mucho más ambiciosa" y mejoras en extremos como el ahorro.

Ahora "hace falta una política global que aborde todos los problemas", según Uxó, que ha añadido que una de las premisas en cuanto al trasvase Tajo-Segura es, al menos, cumplir con las sentencias judiciales y las directivas europeas que obligan a respetar unos caudales mínimos en el curso medio del río.

"Esa es la primera condición. No podemos hacer trasvases que pongan en peligro el caudal de los ríos y el medio ambiente. Nosotros entendemos la solidaridad con otros territorios pero no podemos construir esa solidaridad a partir de trasvases que destrozan el medio", ha agregado.

NO BLOQUEARÁ EL ESTATUTO

Sobre el Estatuto de Autonomía, ha asegurado que los necesarios votos de los diputados de Unidas Podemos en el Congreso para validar su tramitación no se escudarán en una posición de "minoría de bloqueo".

En todo caso, ha avisado de que la formación "se haría oír en el Grupo Parlamentario" para mejorar ese Estatuto.

Para los retoques del texto, ha insistido en que es necesario aumentar la representatividad parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha. "La condición es desmontar la reforma electoral que hizo Cospedal y que, por cierto, le costó la Presidencia".

CREE QUE PODEMOS CUMPLIÓ CON SU PARTE DEL TRATO CON PAGE

Jorge Uxó ha hecho referencia a la labor de Podemos durante los cerca de dos años en los que tuvo presencia en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Así, ha considerado que la formación "cumplió" con su parte del trato, ya que elaboró la Ley de Garantías Ciudadanas -desechada posteriormente por el actual Gobierno- y la Ley de Participación Ciudadana, aprobada ya en esta legislatura por unanimidad.

Sobre la ley de Garantías Ciudadanas, ha reparado en que la consejera elegida para este cometido por parte de Podemos, Inmaculada Herranz, "trabajó día tras día y se ganó el consenso de todas las organizaciones sociales" con una normativa que "cumplía todos los requisitos".

Un texto que "suponía el reconocimiento del derechos subjetivo de muchas familias para tener recursos suficientes, que tenía memoria económica y con un proyecto de ley que fue aprobado por el Gobierno".

"Ese era nuestro compromiso, pero fue el Gobierno quien lo incumplió al no llevarlo a las Cortes. Ahora el PSOE tiene mayoría y podría hacerlo, pero me temo que no lo hará", ha señalado.