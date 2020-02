La capital deja de recaudar por IBI 2,2 millones en locales de la Iglesia no dedicados al culto, dice Podemos

El portavoz de Podemos en el consistorio de la capital aragonesa, Fernando Rivarés, ha explicado en rueda de prensa que si a esa cifra se le suman los 1,629 millones de euros que se dejan de recaudar por la exención del IBI de que disfrutan todo tipo de fundaciones, la cifra total que deja de percibir la ciudad se eleva a 3,8 millones de euros.

Rivarés ha comentado que el último dato disponible es el de 2018, según el cual hasta 506 propiedades ubicadas en este municipio y pertenecientes a fundaciones eclesiales, al Arzobispado de Zaragoza o a órdenes religiosas están exentas de pagar el IBI.

Podemos ha aportado un listado con todas ellas, señalando su uso, en muchos casos para viviendas, algunas de ellas para sacerdotes o personas de la institución, pero otras que se alquilan, así como garajes, almacenes, locales y solares, entre otros, por los que, en ocasiones, "se genera lucro", ha precisado el portavoz de Podemos.

También ha comentado que aparecen como viviendas cuatro conventos cuyo único uso es ser residencia de religiosos y ha remarcado que ninguna de estas 506 propiedades está destinada al culto o son templos por lo que se ha preguntado que si todos los ciudadanos han de pagar el IBI por poseer una propiedad inmobiliaria "por qué no la Iglesia" y otras fundaciones, vinculadas o no a ella. "A estas alturas del desarrollo social y democrático, todos debemos pagar impuestos, todos", ha remarcado.

FUNDACIONES

El portavoz de Podemos ha detallado que hay otros 299 locales de fundaciones de todo tipo, entre ellas colegios concertados, que tampoco pagan el IBI, que supone dejar de ingresar en las arcas de la ciudad de Zaragoza 1,629 millones de euros.

Como ejemplo, ha explicado que el edifico del colegio Escolapias, en la calle Teniente Coronel Valenzuela, ocupa una manzana y está exento del IBI, cuando en él hay tres locales alquilados por los que se obtiene "un ingreso mensual de varios miles de euros".

"No solo no aportan a la sociedad al no pagar impuestos, sino que, además, obtiene lucro", ha apuntado Rivarés, que ha aclarado que tampoco los colegios públicos pagan el IBI y es el Estado quien lo asume.

A su entender, la exención a la Iglesia católica es un "privilegio medieval", un "anacronismo", una "barbaridad fiscal" y un "escaqueo" que "no tiene sentido en pleno siglo XXI".

MODIFICAR LA LEY

Rivarés ha considerado que la sociedad debe conocer esta situación y se debe exigir el pago de este impuesto, para lo que ha reconocido que es preciso modificar la legislación estatal que lo permite, la Ley de Fundaciones y la ley del Mecenazgo por un "principio básico de igualdad y justicia social" ya que "todos debemos pagar impuestos, cada uno según su capacidad.

Ha recordado que el Gobierno central ha manifestado su intención de efectuar esta reforma y ha apostado por que el Ayuntamiento de Zaragoza "encabece" el apoyo a esta decisión y se ponga al frente de los municipios españoles.

Con esta finalidad, el grupo municipal de Podemos va a defender una moción en el próximo pleno, que ha confiado en que sea aprobada por unanimidad puesto que "no es una cuestión ideológica, de derechas o izquierdas", sino "de sentido común" y de "posición constitucional y democrática".

A colación, ha mencionado el artículo 31 de la Constitución española, según el cuál "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos", para remarcar que ese dinero que se deja de recaudar se podría destinar a programas sociales o a otro tipo de gastos "que reviertan en el bien común".

Rivarés ha recordado que desde hace 40 años está pendiente de abordar la financiación municipal, cuando son los ayuntamientos los que primero reciben las quejas, peticiones y los que "están al quite, o deberían estarlo, de las necesidades de los ciudadanos".

La moción Podemos también incluye trasladar la petición de reforma a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias con la finalidad de que esta sea una reivindicación "colectiva de los ayuntamientos españoles y aragoneses", ha glosado.

"Algunos llevamos años reclamando esto, con la diferencia de que ahora existe la esperanza de conseguirlo", tras el anuncio del Gobierno de España.

DENTRO DE LA LEY

Fuentes del Arzobispado de Zaragoza han explicado a Europa Press que la Iglesia católica, junto con otra confesiones religiosas y otras fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, partidos políticos, asociaciones deportivas y entidades de otra naturaleza "se rigen por la ley del Mecenazgo donde están recogidas estas exenciones".

En ella, aparece específicamente que la Iglesia católica es beneficiaria de esta regulación "por la labor social acredita sin ánimo de lucro que realiza", de forma que si bien "podría haber otro escenario, eso requiere de un cambio legislativo".

Han recordado que tampoco los Bienes de Interés Cultural (BIC) están sometidos al IBI, al igual que los centros enseñanza. "En cualquier caso, la Iglesia se ajusta respetuosamente a la legalidad de vigente", han recalcado desde el arzobispado.