Lara Álvarez rompe a llorar en un 'story': "No sabéis lo difícil que es esto"

Aunque muchos puedan pensar que las lágrimas de Lara Álvarez estén relacionadas con su reciente ruptura con Andrés Velencoso –con quien, según la revista ¡Hola!, ha sido una separación amistosa–, el desconsuelo de la periodista sí está relacionado con la separación de un ser querido que no es el modelo, sino su perro.

Así lo ha explicado la asturiana, que, horas antes de coger el avión que la está llevando hasta Honduras para copresentar Supervivientes 2020, ha querido contar en un story de Instagram qué significa para ella estar estos tres meses de trabajo alejada de su mascota (una auténtica celebrity entre los casi dos millones de seguidores de Álvarez en la popular red social).

Una despedida complicada

Con los ojos vidriosos y la voz quebrada, Lara Álvarez subía una serie de stories a Instagram –aún visibles durante la redacción de esta noticia– en los que explicaba que, para ella, una de las despedidas más duras es la de su perro Choco, a quien, por supuesto, nos ha enseñado durante el vídeo. "Muchos me preguntáis cómo lo aguanto", atinaba a explicar antes de explicar con un sollozo que no lo lleva nada bien. "No sabéis lo difícil que es esto… Toca despedirse de este bombón tres meses, pero se queda con los abuelos", contaba, intentándose dar ánimos al repetirse que se queda con la mejor compañía.

Una despedida dura para la que, sin embargo, Lara Álvarez ya tiene callo. Y es que ya van cinco años copresentando desde los Cayos Cochinos –junto con Jorge Javier Vázquez, Jordi González y, desde 2019, con Carlos Sobera– la que es una de las joyas de la corona de Mediaset: Supervivientes. Un programa con el que Telecinco espera remontar las pérdidas que la cancelación de Gran Hermano ha supuesto y en el que van a poner toda la carne en el asador.