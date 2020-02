La Campanya de Teatre Clàssic per a Estudiants arriba a Xàtiva per a donar a conéixer el Segle d'Or a 1.600 alumnes

La Companyia Corrales de Comedias porta més de 25 anys realitzant Campanyes de Teatre Clàssic per a estudiants en el famós escenari medieval del Corral de Comedias d'Almagro (Ciudad Real) on té la seua seu i en les més importants ciutats d'Espanya, per on han passat més de 480.000 estudiants i per a Xàtiva han preparat 5 funcions que es convertiran en una Classe Magistral de Teatre i Literatura per a tot tipus d'estudiants, explica l'organisme cultural en un comunicat.

D'una banda, realitzaran dos funcions de l'obra Teatre Breu del Segle d'Or on estudiants a partir de 8 anys podran gaudir de diversos Entremesos i de peces populars escrites per Lope de Rueda, Quiñones de Benavente, Francisco de Quevedo o Miguel de Cervantes. Obres que per la seua brevetat i comicitat retraten de forma magistral la societat de l'època.

Per a estudiants de cursos superiors, quart curs de l'ESO i Batxillerat, la Companyia Corrales de Comedias ha seleccionat un clàssic del Fénix de las Letras, Lope de Vega, 'La Discreta Enamorada', una comèdia clàssica d'embolics, jocs i aparences i on es mostra com era la dona en el segle XVI, una forma que els estudiants puguen veure l'evolució de l'apoderament de la dona i com ho retratava el teatre de l'època.

A més, la Companyia usarà com a escenografia en el Gran Teatre de Xàtiva una rèplica de l'escenari del Corral de Comedias d'Almagro i així fer d'aquestes jornades una verdadera escenificació de com era el teatre durant el Segle d'Or.

En totes les passades que realitzarà la Companyia manxega hi haurà una xarrada inicial sobre el que eren els Corrals de Comèdies i la importància del teatre durant el Segle d'Or, després d'aquest pròleg seguirà la representació i un posterior col·loqui entre estudiants, professors i actors on posar en comú dubtes, opinions i interpretacions del que s'ha vist. Un verdader "teatrefòrum" que ensenya, educa i diverteix.

FUNCIÓ PER A TOTS ELS PÚBLICS

D'altra banda, el divendres 14 de febrer es realitzarà una funció per a tots els públics a les 20.30h. en el Gran Teatre de 'La Discreta Enamorada'. D'aquesta forma, la Companyia "vol fer arribar a tots els sectors de la població una de les comèdies de Lope de Vega més divertides i amb una càrrega social que encara està vigent, ja que la protagonista és presentada amb enginy i tendresa i, com a dona, que es resisteix a anar amb el cap baix pel carrer per estar enamorada".

