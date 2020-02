Rocío Carrasco, derrotada: Olga Moreno, mujer de Antonio David, le gana el juicio en los tribunales

Lo que se suele llamar no levantar cabeza. Rocío Carrascoestá viviendo una de las peores etapas de su vida y no puede ocultarlo. No ya es que su matrimonio con Fidel Albiac esté en plena crisis (con deudas, embargos pendientes y cuentas en números rojos) sino que hasta la justicia le recuerda que está siendo derrotada.

Además, ni más ni menos, que por sus archienemigos, si es que se les puede llamar así. Se trata de su exesposo, Antonio David, que además le ha ganado donde más podía dolerle (en el corazón de su hija, Rocío Flores), y de la esposa de este, Olga Moreno.

Ocurre justo cuando Rocío Carrasco acababa de ultimar con el Ayuntamiento de Chipiona la apertura del Museo Rocío Jurado después de 12 años en dique seco. Pero ese rayo de esperanza ha sido totalmente cercenado por los tribunales, que le han quitado la razón a la hija de La Más Grande.

Tal y como cuenta este miércoles la revista Lecturas, todo comenzó con las palabras de Olga Moreno, que no tuvo reparos en calificar que lo que Carrasco hizo con Antonio David tenía un nombre, maltrato psicológico, y que había convertido en un infierno absoluto su vida y la de sus hijos.

"Mi marido no es un maltratador. Rocío sabe cómo es él, incapaz de algo así", aseguró entonces la esposa del ex Guardia Civil, asegurando que la empresaria teatral le demandaba para desestabilizar la pareja.

A la colaboradora de televisión, que en aquel entonces recién había cumplido 40 años -actualmente tiene 42 años-, no le tembló el pulso al dirigirse a poner una demanda contra la esposa de Antonio David por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad personal.

Pero la justicia es ciega y la jueza del juzgado de primera instancia número 3 de Alcobendas ha desestimado dicha demanda y ha dado la razón a Olga Moreno, quien le gana así la partida a la madre de los dos hijos de su marido, con el que lleva casada desde 2009.

Rocío Carrasco pretendía además rascar algo de dinero por lo que ella consideraba una enorme difamación y exigía el pago de 90.000 euros en concepto de daños morales. Sin embargo, el arma de doble filo se ha vuelto contra ella...

... Y ahora la hija de Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco tendrá que pagar las costas del juicio, toda vez que la jueza, en su sentencia, entiende el carácter de personaje público de Rocío Carrasco y que por ello "las palabras de Olga no se pueden considerar injuriosas o vejatorias o que atenten contra la intimidad, el honor o la imagen de la demandante".

Un año difícil

En menos de un año Rocío Carrasco está atravesando algunos de los puntos más bajos que ella misma recuerda. Sus amistades, como el clan Campos, con quienes pasó las fiestas navideñas, intentan animarla y sacarle la sonrisa. Es en vanos.

Entre el enrevesado dilema de la herencia de Rocío Jurado, la durísima entrevista que concedió Antonio David ("Rocío Carrasco intenta desestabilizarme y ahí demuestra su grado de maldad", llegó a decir) y que su hija se marcha a Honduras para participar en Supervivientes sin su apoyo, ahora mismo la empresaria teatral monta un circo...