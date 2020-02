La Embajada de China critica la discriminación a su población en España: "A nuestros hijos les llaman coronavirus"

China está preocupada y no solo por el coronavirus. El aumento de comportamiento discriminatorios hacia los ciudadanos de origen asiático tras la propagación del brote se ha hecho visible en muchos países, entre ellos España. La Embajada de China en España ha querido dar respuesta a estos episodios discriminatorios.

Por ello, este martes ha realizado una rueda de prensa donde explicó la actualidad de la situación del coronavirus y alertó sobre el aumento de la discriminación producido por el mismo hacia los ciudadanos de origen asiático.

El encargado de negocios de la Embajada de China, Yao Fei, ha denunciado casos de "discriminación" en EE UU y en algunos países de la Unión Europea. "En España hemos encontrado casos de discriminación, que incluso ha afectado a nuestros propios hijos. En el colegio les han llamado coronavirus", lamenta. Ante esto, apela a la necesidad de trabajar todos juntos contra la epidemia porque el "coronavirus no tiene pasaporte", manifiesta.

"No existe ninguna razón para ver a todos los ciudadanos de origen asiático como casos sospechosos. El nuevo coronavirus no tiene pasaporte". Yao Fei aconseja a los españoles de que no se pongan "nerviosos" si ven a un "chino con mascarilla" porque lo que hace es un "uso responsable". "Ellos están protegiendo la vida de todos. Invito al pueblo chino y al pueblo español a apoyarse para ganar definitivamente está batalla", llaman desde la Embajada.

Sin embargo, Yao Fei ha querido apuntar que se trata de "casos aislados" de discriminación puesto que han recibido también "apoyo y solidaridad" por parte del pueblo y de las autoridades españolas. Ha asegurado que España está siendo prudente y cree que EE UU está haciendo "todo lo contrario". "Lo que hacen con sus medidas es provocar el pánico internacional".

El encargado de Negocios de China en España, Yao Fei durante una rueda de prensa celebrada este martes en la embajada. EFE / Javier Lizón

"China está llevando una lucha histórica y heroica"

"Estamos trabajando muy unidos para apoyar en esta lucha histórica y heroica de China", ha explicado el también ministro consejero. Además, ha defendido la "absoluta transparencia" de su país al dar la cifra de fallecidos e infectados.

Ha insistido que el hecho de que el número de fallecidos sea menor (425) que el de los curados (632) es un dato "positivo" y que la epidemia está en un pico, pero bajará. No obstante, reconoce que, de momento, no hay una vacuna contra el coronavirus. "No hay una vacuna hasta la fecha, pero nuestros científicos trabajan para buscarla", añade.

Por otro lado, ha asegurado que combatirán el "negocio ilegal de animales salvajes" de forma más "estricta" de lo que se ha hecho hasta ahora porque han aprendido la "lección". " Reconocemos que no hemos eliminado 100% el comercio de animales salvajes y que las leyes tiene que ser más estrictas".