Ashton Kutcher responde a Demi Moore mostrándose conciliador (y hablando sobre las hijas de ella con Bruce Willis)

Desde que en septiembre de 2019 llegase a las librerías norteamericanas la autobiografía de Demi Moore, en la que hablaba sin tapujos de todas las desventuras y desgracias que ha sufrido (violación, aborto, sobredosis...), los ojos del mundo estaban puestos en un nombre: Ashton Kutcher.

El actor era nombrado varias veces en la vida de la actriz de Ghost o Una proposición indecente y que en España se ha titulado Inside Out. Mi historia (editado por Roca Editorial). Estaba claro que el intérprete, quien está a punto de cumplir 42 años -el día 7 de febrero-, hablaría tarde o temprano.

Ya hizo un conato de lo mismo cuando lanzó un pequeño dardo a su expareja, acusándola de no decir toda la verdad o mentir cuando aseguraba en su libro que la había engañado, presionado para tener sexo con otras mujeres o tener algo que ver con su adicción a las drogas.

"Estaba a punto de darle al botón para publicar un tuit sarcástico, pero luego vi a mi hijo, a mi hija y a mi mujer, y lo borré.Para saber la verdad, mandadme un mensaje", escribió en sendos tuits el actor de El efecto mariposa y Aquellos maravillosos 70.

Durante este tiempo, se ha medido cada palabra del libro de Moore, desde el hombre que la violó cuando tenía 15 años (porque su madre la prostituyó)hasta la relación con Kutcher, que comenzó en 2003, se casaron en 2005 y aguantaron juntos hasta 2013.

Las propias hijas de la actriz de 56 años, Rumer, Scout y Tallulah Willis, frutos de su relación con Bruce Willis, han llegado a decir que su madre se convertía en "un monstruo" cuando bebía por culpa de su alcoholismo. Y es en ellas en quienes se centra el nuevo discurso conciliador de Kutcher.

El actor se ha pasado por el podcast del cómico Marc Maron, WTF. Allí ha surgido el tema y el esposo de Mila Kunis no ha dudado en mostrarse moderado y pacificador, enterrando el hacha de guerra y asegurando que su relación con su expareja es buena, aunque ya no quedan.

Se centró, sin embargo, en Rumer, Scout y Tallulah, de 31, 28 y 26 años, respectivamente. Sobre las hijas de Demi afirma que "fueron ocho años" lo que duró su matrimonio con su madre, por lo que es normal que les tenga un cariño especial y se acuerde de ellas.

"Tallulah tenía ocho o nueve años, era la más joven. Rumer tenía 12 ó 13 cuando empezamos a salir. Cuando nos divorciamos, Tallulah se estaba graduando en Secundaria", rememora Kutcher.

"Nunca dejaré de quererlas", reconoce el actor de Dos hombres y medio. "Estuve ayudando a criar a tres adolescentes y las quiero. Siempre las respetaré y me mostraré orgulloso de ellas y las ayudaré para que tengan éxito en todo aquello que se propongan", sostiene.

Por último, Ashton Kutcher quiso matizar que en ningún momento quiso usurpar el puesto de Bruce Willis como padre de las jóvenes -en aquella época, se dijo que eran ejemplo de familia moderna por lo bien que se llevaban los ex y la nueva pareja-.

"Nunca intenté ser su padre. Siempre he respetado a Bruce y pienso que es un ser humano brillante y un hombre maravilloso. Si no quieren tener ningún tipo de compromiso conmigo, no voy a forzarlas a ello... pero sí que lo tienen y es maravilloso", dijo finalmente.