La defensa de Weinstein acusa a una de las supuestas víctimas de manipular al productor para su beneficio profesional

La denunciante clave del juicio por abusos sexuales contra Harvey Weinstein en Nueva York, Jessica Mann, se enfrentó a un duro interrogatorio de la defensa este lunes, que intentó desacreditar su crudo testimonio sobre dos violaciones argumentando que "manipuló" al productor para abrirse paso en Hollywood.

La exactriz, que afirmó no tener abogado, respondió a muchas de las incisivas preguntas con incertezas -"No lo recuerdo, no lo sé, creo que sí, bueno"- y perfiló en mayor detalle la relación que mantuvo con Weinstein ante múltiples sugerencias de que ella se acostaba con él "por el beneficio de su carrera".

"Me relacioné con mi abusador por lo que creía en mi mente y por la percepción de la sociedad en que vivía. Siempre era lo mejor para mis intereses que las cosas entre nosotros estuvieran bien", declaró la denunciante, acuciada por mensajes que la defensa mostraba de ella y Weinstein.

La abogada Donna Rotunno presentó una retahíla de correos entre ambos hasta 2016, preguntándole, por ejemplo, por qué quedó con Weinstein en un hotel si lo temía y por qué no se le "ocurrió" otro lugar donde verse para discutir.

Pese a que fueron más de tres horas de exhaustivo interrogatorio, Mann no perdió la compostura, excepto por un momento en el que explicó que Weinstein orinó sobre ella y, con voz temblorosa, afirmó ante los presentes haber sentido "asco" y "conmoción", mientras el productor escuchaba impasible a unos metros de distancia sentado junto a su equipo de defensa.

Weinstein, de 67 años, que se enfrenta a un máximo de cadena perpetua si es hallado culpable por los cinco delitos sexuales de los que le acusa la Fiscalía, llegó este lunes con unos minutos de antelación al juzgado y a ratos cerró los ojos durante el testimonio, aparentemente dando cabezadas.

Mann, que el viernes describió de forma gráfica los supuestos abusos y hasta los genitales del acusado, aseguró que cuanto más se daba cuenta de que "estaba siendo usada", más intentaba "no tener encuentros sexuales con él" y ponía excusas o "negociaba", hasta el punto en que "él se masturbaba" sujetándola.

Respecto a un mensaje en el que le decía al productor que quería presentarle a su madre, Mann aseguró que ella la estaba "presionando" porque "sabía que había algo que estaba mal", y refiriéndose a otros correos en los que se mostraba afectuosa, declaró que no quería que Weinstein la viera como una "amenaza".

La testigo, que afirmó ser una "persona insegura" en las fechas de las alegaciones, cuando era una veinteañera, sostuvo que la relación sexual que mantuvo con Weinstein y que derivó en dos supuestas violaciones en 2013 y 2014 "era el secreto más profundo que tenía" y no se lo dijo a nadie.

"¿Manipuló a Harvey?", le preguntó reiteradamente la abogada a Mann, que en una ocasión, tras pensar sostenidamente, respondió: "Tal y como lo gestioné para procesar (los supuestos abusos) y sobrevivir, sí, supongo".

El interrogatorio a esta denunciante clave del caso continuará esta tarde y el martes se espera que acuda de nuevo una de las testigos con las que la Fiscalía busca reforzar la acusación de "depredador", Tarale Wulff, para responder a un interrogatorio de la defensa.