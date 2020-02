PSOE afea a PP que use agricultura y ganadería "como arma arrojadiza" y no escatimará "esfuerzos" para apoyar al sector

Así se ha pronunciado el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, en rueda de prensa, quien ha dejado claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no escatimará esfuerzos" para apoyar al sector agrario, un sector que tiene un papel importante en la economía de la región.

"Nosotros vamos a apoyar a los agricultores, no nos vamos a apoyar en los agricultores" como hace el PP, ha criticado el diputado socialista, quien ha manifestado que el PSOE no va a sacar provecho político de la situación que atraviesa el campo. "Aunque no salgamos con pancartas a la calle, vamos a apoyar a aquellos que sí defienden unos derechos justos", ha dicho.

Sobre la presencia de García-Page en la manifestación de este martes, 4 de febrero, que reclama el PP, Mora ha respondido que el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no han acudido a las manifestaciones. "Demagogia la justa", ha pedido el diputado socialista al PP.