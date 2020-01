Christofer exige reencontrarse con Fani en 'La isla de las tentaciones': "Mi corazón me pide que la perdone"

Los días en La isla de las tentaciones pasan y Christofer no levanta cabeza tras la infidelidad de Fani. Por ello, el concursante ha exigido en la entrega de este jueves una hoguera de confrontación para reencontrarse con su novia: "Sigo enamorado de Fani, pero necesito que me explique la situación", ha valorado.

Los chicos se han reunido de nuevo en la hoguera para ver las imágenes de sus parejas, aunque Christofer ha optado esta vez por no saber nada de Fani: "Creo que ha llegado un punto en el que ya estoy agotado física y mentalmente. No puedo más con la situación, no puedo ver más imágenes. Necesito verla y que me aclare muchísimas cosas, porque no entiendo nada", ha explicado.

Y es que, antes de la reunión con Mónica Naranjo, el chileno ha recibido un esperanzador mensaje de Fani, lo que le ha removido el corazón: "Por primera vez he reconocido a la Fani con la que he estado siempre. Me ha reconfortado ver que se arrepiente y que me quiere dar explicaciones, pero eso no explica todo el daño que me ha hecho gratuitamente", ha dicho.

"Por una parte mi mente me dice que no quiere arreglar las cosas con ella, pero mi corazón, depende de su respuesta, me pide que la perdone", le ha confesado a la presentadora, que le ha dado la opción de citarse con su novia bajo unas reglas estrictas.

Según las normas del juego, Christofer invitará a Fani a verse las caras de nuevo y, si ella decide no acudir, él tendrá que volverse a casa solo y sin las explicaciones que necesita, lo que podrá verse el próximo martes en la nueva entrega del espacio de Mediaset.

De momento, Fani continúa dando pasos con Rubén en Villa Montaña: la madrileña ya se ha acostado con el soltero, aunque confiesa que sigue teniendo en mente a Christofer y que está preocupada por su malestar en el reality, donde ha protagonizado uno de los grandes fenómenos virales de las últimas semanas: el grito de "¡Estefanía!".