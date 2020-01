La historia se repite: Christofer ve más imágenes de Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones'

"Ha sido como una película de terror", así definía Christofer su estancia en La isla de las tentaciones tras conocer la infidelidad de Fani. El concursante admitió en la entrega de este martes que aún guardaba una pizca de esperanza en su relación. Sin embargo, su esfuerzo cayó en saco roto cuando Mónica Naranjo le repitió la frase que todos temen en la hoguera: "Hay más imágenes".

La pasada semana Christofer protagonizó uno de los momentos televisivos más comentados en redes sociales estos últimos días: el concursante se enteró de que su pareja le había sido infiel con Rubén, uno de los solteros de Villa Montaña, a lo que reaccionó echando a correr por la playa al grito de "¡Estefanía!".

Tras el disgusto, el aspirante avanzó que si ella ponía punto y final a su tonteo con Rubén, podría darle un voto de confianza y pelear por su relación, pero no fue así: Fani continuó citándose con el soltero aún conociendo el malestar de su novio, tal y como se pudo ver en las imágenes que la presentadora mostró en la nueva hoguera, donde aparecían besándose apasionadamente en la cama.

#LaIslaDeLasTentaciones6



Christofer: mi corazón me dice que ella se está arrepintiendo



Estefania arrepintiéndose: pic.twitter.com/RD05RwgATO — El puto Wade Wilson (@AlexAbona) January 28, 2020

El concursante admitió que Fani le había "decepcionado": "Realmente no estaba tan enamorada como ella me decía. Se va a dar un golpe muy duro, pero muy duro", opinó, mientras sus compañeros volvían a echarse las manos a la cabeza. Además, Christofer valoró que para él "eso no es amor": "Si Fani me dice que está enamorada de mí y que soy el hombre de su vida, no me lo creería", reconoció.

El chileno mantuvo la compostura y no se derrumbó como en la anterior reunión: "Estoy tan decepcionado que al final deja de doler", dijo, a lo que añadió que si tuviera delante a Fani "no querría mirarla a la cara": "Es una persona que ya ha acabado en mi vida", subrayó antes de opinar sobre su amante: "Ese chico no la va a querer como yo, no la va a tratar como yo", sentenció.

Finalmente, el concursante dijo que el concurso le había hecho abrir los ojos: "Para mí La isla de las tentacionesha sido una hostia bien gorda porque me he dado cuenta de quién es la persona con la que he estado siete años", señaló.