Fani da un paso más con Rubén, pero teme perder a Christofer en 'La isla de las tentaciones': "Si me deja me muero"

Fani y Rubén volvieron a dar rienda suelta a su pasión este martes en La isla de las tentaciones. Los concursantes, que disfrutaron de una nueva cita, se besaron en la piscina de Villa Montaña y después se marcharon a dormir juntos: "Es un hombre que me hace sentir protegida", admitió la pareja de Christofer, quien todavía desconocía la infidelidad.

Fani fue la primera concursante que no se pudo resistir a la tentación. Tras pasar su tercer día en República Dominicana, cuando se besó con uno de los solteros, Rubén, decidió que era el momento de ir "cuesta abajo y sin frenos": "Me dejé llevar y mi olvidé de las cámaras. Me gustó mucho. Ahora ya que pase lo que tenga que pasar, porque ya he metido la pata hasta el fondo", admitió.

Por ello, la concursante le propuso a su pretendiente que pasaran la noche juntos: "Me gusta mucho estar con él, es un hombre que me hace sentir protegida. Yo no le pongo fecha a lo que pase con Rubén, las cosas van viniendo y van surgiendo solas, que nos apetece dormir juntos, dormimos juntos, que nos apetece intimar un poco más, lo haremos", contó.

Christofer: voy a darle a fani el beneficio de la duda



Fani tomó esta decisión tras protagonizar un tórrido beso en la piscina, durante una de las fiestas en al villa: "Cuando nos hemos besado ha sido maravilloso porque lo sentía y he notado sus ganas", dijo. Además, confesó que Rubén y ella son "amigos con derecho a besos".

Asimismo, la participante aseguró ante Mónica Naranjo que no quería perder a su pareja, aunque a ella "se le había ido un poquito de las manos": "Si Christofer me deja yo me muero", subrayó Fani. Mientras tanto, su novio se mostró muy decepcionado tras comprobar las primeras imágenes de su acercamiento con Rubén: "Estoy viendo actitudes en ella que no he visto en siete años", criticó.

En la próxima entrega, que se emitirá el próximo jueves, Christofer comprobará finalmente que su pareja cruzó la línea con Rubén, aunque, tal y como se muestra en el avance, Fani continuará dejándose llevar con el madrileño.