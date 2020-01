'La isla de las tentaciones': Fani y Rubén se besan a costa de Christofer, que amenaza con abandonar el programa

Fani y Rubén fueron este jueves los protagonistas de la tercera entrega deLa isla de la tentaciones. Los concursantes dieron rienda suelta a su pasión en una de las fiestas en Villa Montaña, donde la pareja de Christofer y el soltero no pudieron resistir las ganas de besarse.

La concursante llegó a República Dominicana de la mano de su novio con la intención de comprobar si estaban hechos el uno para el otro tras siete años de relación. En su llegada, ambos aseguraron que iban a ser fieles a sus parejas, pero Fani cambió de opinión cuando conoció mejor a Rubén, uno de sus pretendientes.

Durante la emisión, los aspirantes fueron cómplices de su tonteo, pero Fani advirtió que no fallaría a su novio, por lo que tenía que poner barreras entre ambos. No obstante, el soltero, que estaba convencido de la conexión que habían creado, no se dio por vencido.

Así, los dos admitieron que sentían una gran atracción por el otro en una de las fiestas que se celebraron en la casa, por lo que decidieron apartarse a una de las habitaciones. Allí se tumbaron juntos en un sofá, donde finalmente se dieron un tórrido beso, aunque después decidieron dormir separados.

Fiama presenció la escena de pasión, que al día siguiente comentó con Fani y sus compañeras: "Es una situación muy complicada, me preocupada pero no. No me arrepiento. Me siento rara porque tengo novio pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía", explicó Fani.

"fani no va a besarse ni a hacer nada con nadie"

Fani:#LaIslaDeLasTentaciones3pic.twitter.com/VKIvURlwYv — Cecilia 🌵 (@ceciluky) January 16, 2020

Christofer amenaza con abandonar

Mientras tanto, en Villa Playa, Christofer se sintió muy decepcionado con su pareja tras comprobar su actitud con los solteros en las imágenes que le mostró Mónica Naranjo: "Si sigue así, abandono", barajó.

El aspirante, muy dolido, afirmó que la tenía en un pedestal, aunque ya se había caído de él: "Se deja tocar por una persona que conoce de hace dos días y yo no lo haría", criticó, y añadió: "Es muy correcta, pero en mi puta vida la he visto como en esas imágenes", reconoció.

Christofer todavía no sabe que Fani se ha besado con Rubén, pero la presentadora le mostrará en el siguiente programa, que se emitirá el próximo martes, la dura realidad: su pareja ha sido la primera infiel del concurso.