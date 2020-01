Así vivió Mónica Naranjo el momento "¡Estefanía!": "Quise ir detrás de Christofer y decirle que no estaba solo"

La isla de las tentaciones está siendo el programa revelación de la temporada. El reality de Cuatro y Telecinco está levantando pasiones por sus tramas, amoríos, infidelidades y, sobre todo, por las reacciones de los participantes que tienen que ver los vídeos de lo que hacen sus parejas.

Christofer entró al programa con Fani, pero ya le ha tocado sufrir en más de una ocasión. "¡Estefanía!", exclamó tras ver una de las imágenes de su novia besándose con Rubén, uno de los solteros. Un grito de desesperación que lanzó mientras corría del set donde estaban grabando para intentar que su pareja lo escuchara.

Este momento se hizo rápidamente viral, apareciendo en lugares como en los Premios Goya o en la Gala 2 de OT 2020. Pero lo cierto es que fue una situación complicada donde Christofer y el equipo del programa lo pasaron mal. Así lo declaró Mónica Naranjo, presentadora de La isla de las tentaciones, este miércoles en Sálvame.

"Déjame que te cuente cómo fue esa noche. Porque claro, yo entiendo que todo el mundo lo vida como una tragicomedia, pero yo lo viví de forma muy trágica y esa noche os tengo que confesar que pasé miedo", explicó la cantante a Jorge Javier Vázquez. "Porque de repente vi a Christofer fuera de sí, y no podíamos prever la reacción que iba a tener".

"Christofer llevaba días que estaba muy malito, no podía dormir tampoco, entonces todo el equipo estuvimos muy encima de él para poder ayudarle en lo que él necesitara", contó. "Cuando vi las imágenes que se iban a emitir esa noche yo ya me puse en retaguardia. La reacción de él ya la habéis visto, fue muy dura y a mí me dieron ganas de levantarme detrás de él y decirle 'tío, estamos aquí, no estás solo', pero no pude hacerlo y le escuché gritar".

"Yo ese día pasé mucha tensión y mucho miedo por lo podría haber pasado", confesó Mónica Naranjo. "A mí me dio mucha pena, Jorge. Yo, a la mañana siguiente cuando lo vi lo abracé fuerte, porque es que estaba devastado. No comía, no dormía... Tenía el corazón roto".