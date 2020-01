La reacción de Christofer en 'La isla de las tentaciones' llena de memes las redes sociales: "Estefaníaaaa"

Christofer es, hoy por hoy, el novio que peor lo está pasado de los cinco que participan en La isla de las tentaciones.

Fani, su pareja desde hace siete años, fue la primera concursante que no se pudo resistir a la tentación. Tras pasar su tercer día en República Dominicana, cuando se besó con uno de los solteros, Rubén, decidió que era el momento de ir "cuesta abajo y sin frenos": "Me dejé llevar y mi olvidé de las cámaras. Me gustó mucho. Ahora ya que pase lo que tenga que pasar, porque ya he metido la pata hasta el fondo", admitió.

Y vaya si lo hizo, porque en el capítulo de este martes, volvió dar rienda suelta a su pasión con Rubén tras protagonizar un tórrido beso en la piscina, durante una de las fiestas en la villa.

Unas imágenes que, según el avance del programa de este jueves, por fin verá su aún pareja Christofer. El compañero sentimental de Fani se levanta de la hoguera -lugar donde ellas y ellos ven las imágenes de sus parejas- y corre hacia la playa gritando su nombre desesperado.

INÉDITO | ¡Christofer no aguanta más en la hoguera al ver las imágenes de Fani! 🔥 ¿Tienes ganas de los próximos capítulos? 😏 #LaIslaDeLasTentacionespic.twitter.com/uEBZh3D5c5 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2020

Una reacción que ha causado furor en las redes sociales, que, como de costumbre, cogen el lado más humorístico del asunto. De esta forma, los usuarios de Twitter han subido a la red social su particular forma de meterse en la piel del despechado Chris.

Solo tenemos que esperar un día más y veremos EL MOMENTAZO de Christopher #LaIslaDeLasTentaciones4pic.twitter.com/fr0QBMKUw3 — IVÁN (@Ivanyanoviene) January 22, 2020

QUE CUANDO CHRISTOFER SALE CORRIENDO GRITANDO ¡ESTEFANÍAAA! ES EN LA SIGUIENTE HOGUERA. ¡MEDIASET NOS HA ESTAFADO! #LaIslaDeLasTentaciones4pic.twitter.com/0ZEzn3mxMs — ALEEEXITO 💫 (@alexdiez24) January 21, 2020