La vida del hijo de Camilo Sesto vuelve a su cauce: el legado del cantante, a punto de resolverse

Los últimos meses de 2019, tras la muerte el 8 de septiembre de Camilo Sesto, fueron muy convulsos para todos los que en vida rodearon al cantante de temas míticos como Melina, Algo de mí o Perdóname. Especialmente para su hijo, Camilo Blanes, quien poco a poco va solventando todo lo que supuso el fallecimiento de su padre y la posterior herencia.

Justo antes de las fiestas navideñas, Camilín, como era conocido, optó por no asistir a ningún evento u homenajes que le hicieran al artista, como en el festival Horteralia de Cáceres o en la lectura del testamento -acercándose además a recoger las cenizas de su padre un mes después de su muerte-, encerrándose en sí mismo y dando la sensación de que quería alejarse a toda costa de la exposición mediática.

Y le ha venido excepcionalmente bien este tiempo, pues quien es heredero universal de Camilo Sesto ha aprovechado para poner orden en todos los aspectos de su vida gracias a no tener que dar explicaciones públicas -ni contestó a una expareja que tuvo, Christina Rapado, ni ha publicado aún el disco que tiene grabado en México desde el año pasado- y a un silencio que le ha permitido obrar pausadamente pero con pies de plomo.

Después de que desmintiera en el programa Viva la vida las preocupantes declaraciones de su madre, Lourdes Ornelas, que tenía miedo porque volviese a caer en noches descontroladas y por sus problemas de salud mental, Camilo Blanes ha trabajado concienzudamente por el legado del genio de Alcoy.

De hecho, únicamente es su madre quien está agitando las aguas, tal y como le ha confirmado a Vanitatis Eduardo Guervós, el que fuera mánager de Camilo Sesto -y entre quienes se dijo que se dirigían la palabra-, que acepta que el mexicano es alguien tímido pero lejos de la imagen alarmante que se daba de su estado de salud.

"Yo le encuentro bien, normal. Todos lo vemos así. La única que piensa que está mal es su madre", asegura Guervós, de quien se dijo que estaba enfrentado, junto con Cristóbal Hueto, albacea testamentario y adminsitrador del cantante, con el hijo de Camilo Sesto al ser las dos personas más perjudicadas en la herencia del autor de Vivir así es morir de amor.

Hueto, quien prefiere no ser explayarse hablando -porque en el pasado se ha tomado su nombre a la ligera, especialmente Lourdes Ornelas, a quien tanto él como Guervós han llegado a asegurar su intención de demandarla-, sí que le asegura al citado medio que se está trabajando en el museo del artista.

"Sí, ya se han trasladado los enseres y los objetos que se necesitan para que Camilo tenga el museo que se merece", manifiesta Hueto, aunque admite que no dará tiempo a que abra sus puertas para cuando se cumpla el primer aniversario de la muerte de Camilo Sesto.

Guervós añade que en contra de lo que se ha presupuesto, Camilín "no ha puesto ningún tipo de problemas, todo lo contrario: han sido facilidades". "Nosotros hicimos una inspección ocular en casa de Camilo y después hubo un requerimiento por parte del notario, que le informaba de que tenía quince días para permitir que el ayuntamiento se llevara los objetos para el museo, como así fue", reconoce el exmánager.

Museo y herencia

"Durante tres días se pudo clasificar esos enseres y el día que fue el camión a recogerlos, Cristóbal y yo pasamos toda la tarde con él. Estuvo encantador", sostiene Guervós, que desconoce "quién había metido mano en sus asuntos antes para que hubiera esas diferencias", porque, rememora, "al principio solamente estaban dispuestos a ceder sus trofeos".

Tanto Hueto como él están encantados con esta nueva versión de Camilo Blanes, acercando posturas, dado que ninguno de los dos daba con la tecla para poder cumplir la voluntad de Camilo Sesto si no era con la ayuda de su hijo.

"Estuvimos hablando mucho tiempo y quedamos en llamarnos y vernos. Es fundamental que ahora esté implicado con Cristóbal y conmigo en la puesta en marcha del museo, porque al fin y al cabo es su padre, y le afecta muy directamente", opina.

De hecho, Guervós da por hecho que le devolverá las alianzas matrimoniales de sus padres, que están en su propiedad, si no aparecen unos moldes de las manos del artista que permitirían exponerlas en el futuro museo dedicado al célebre cantante.

"Siempre las he tenido yo", afirma el exmánager, consciente de que se ha dicho que las había sustraído "y estamos a la espera de si aparecen unos moldes de las manos de Camilo que se le hicieron en ¡Qué tiempo tan feliz!, el programa de María Teresa Campos. Si aparecieran, estos anillos se expondrían en el museo. Si no, volverán a su hijo. No tendría ningún sentido que se hiciera una réplica de ellos como se ha publicado. No tienen ningún valor económico, pero sí sentimental".