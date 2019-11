Unas 4.500 personas se darán cita en el décimo festival Horteralia de Cáceres, que rinde homenaje a Camilo Sesto

Así, el festival que "parte la pana" comenzará a las 14,00 horas con su tradicional cocido y con Leonardo Dantés, primer pregonero de Horteralia, que repite en este décimo aniversario para rememorar la primera actuación de la historia del certamen, que se celebró en la Plaza de San Jorge en septiembre de 2010.

Ojete Calor, Los Fresones Rebeldes, Monterrosa, Las Ketchup, Ladilla Rusa, los Djs Cherri Coke, Tokio dj and the Mamarrachers y Privan de Camp se subirán al escenario en las más de doce horas de actuaciones programadas.

Los premios a los más horteras se entregarán a las 20,30 horas. Un jurado profesional decidirá quién gana la Riñonera de Oro, Las Hombreras de Plata y el premio grupal 'Mercadillo Franco'. Además, el viernes, día 22, se celebrará una fiesta previa en Las Caballerizas con un mercado 'kitsch' y se proyectarán seis cortes de humor en la Filmoteca de Extremadura.

Toda la programación se ha presentado este martes por parte del director ejecutivo del festival, Conrado Gómez; el director artístico, Sergio Martínez, y Fernanda Valdés, concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Cáceres.

Conrado Gómez ha destacado el "gran impacto económico, cercano al millón de euros" que supone la celebración de Horteralia para Cáceres, en base al gasto medio del turismo de festivales, que está cada vez más en auge.

Asimismo, el director ejecutivo del festival ha puesto en valor la ocupación hotelera durante este fin de semana, "casi rozando el cien por cien" y la sostenibilidad de Horteralia, puesto que "el porcentaje de ayudas públicas sobre el total del presupuesto sólo asciende a un 6,5%".

Por su parte, Sergio Martínez ha desgranado la programación del festival, que este año cuenta con más actividades paralelas como el 'Kistch Market' y la tradicional Pre-party en Caballerizas (C/Pizarro, 12), el viernes por la tarde, y 'Fotogramas con Hombreras', ellas parten la pana a partir de las 20,30 horas en la Filmoteca de Extremadura, también el viernes.

Una de las sorpresas de este año será el homenaje que la organización tiene preparado a Camilo Sesto, recientemente fallecido. El homenaje llegará de dos formas, con un repaso a sus mejores temas y un video con imágenes de sus actuaciones más recordadas, y adaptando su cara para hacer con ella la moneda oficial de Horteralia, que este año en lugar de los comunes tokens, serán 'Los Camilos'.

CARTEL DE LUJO PARA LA OCASIÓN

El dúo Ojete Calor (Carlos Areces y Aníbal Gómez) será el cabeza de cartel de esta décima edición que contará también con la actuación del mítico grupo de pop noventero Los Fresones Rebeldes, que se subirán al escenario ante un público entregado a su mítica canción 'Al amanecer', icono de toda una generación.

Su presencia servirá como prólogo de otras dos grandes actuaciones: Las Ketchup y su mítico 'Aserejé' y los Ladilla Rusa con su tema 'Kitt y los coches del pasado'. Los inclasificables Monterrosa y los pinchadiscos Cherri Coke, Tokio dj and the Mamarrachers y Privan de Camp, también asiduos en este festival, ofrecerán un show que garantizará baile durante horas.

Se trata de un cartel "ecléctico" capaz de combinar figuras míticas del panorama musical con nuevas propuestas innovadoras. El hilo conductor de todos los grupos es su concepto de música como un espectáculo dedicado a la diversión, al baile y a la risa.

La Asociación Horteralia organiza este festival producido por Amantesdementes, que es la antítesis de los festivales que pueblan la geografía española. Este año, para celebrar el décimo aniversario acudirán a la cita "hortefans" de toda España e incluso del extranjero, destacando un grupo de 20 personas que viene desde Londres.

Desde el año 2015 Horteralia está agotando las entradas edición tras edición y llena la capital cacereña de público de más de 30 provincias españolas. Este año se espera mejorar esta cifra ya será la edición más multitudinaria, puesto que el Pabellón Multiusos tiene este año capacidad para recibir a 4.500 personas, según recuerda la organización en nota de prensa.

Horteralia se celebra desde 2010 en Cáceres y ha reunido a más de 20.000 espectadores que han disfrutado de más de 65 artistas y de los peores looks. Por su escenario ya han pasado artistas como Karina, Paco Clavel, Azúcar Moreno, Olé Olé, Viceversa, Ku Minerva, Nancys Rubias, María Jesús y su acordeón, No me Pises que Llevo Chanclas, La Terremoto de Alcorcón, Chimo Bayo, Paco Pil, King África, Los Ganglios, Los Gandules, La Ogra que todo lo logra, Cañita Brava, Leticia Sabater, Yurena, Leonardo Dantes y muchos más.