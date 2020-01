Deniegan a un médico la custodia compartida y la reducción de la pensión por hacer tres guardias a la semana

La Audiencia Provincial de Badajoz ha denegado la custodia compartida a un hombre separado y padre de un menor, médico de profesión, porque tiene que realizar tres veces a la semana guardias de 24 horas en hospitales de fuera de la ciudad extremeña.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Redacción Médica y ha recogido Antena 3, las guardias las tiene que realizar en centros hospitalarios portugueses, "muy alejados de la ciudad de residencia tanto suya como del menor, incluso a 261 kilómetros de distancia".

"En semejantes condiciones, la custodia semanal propugnada en su demanda es inviable. Habría días que no tendría contacto alguno con su hijo, siendo lo cierto que el único apoyo familiar con el que cuenta el médico en Badajoz es su actual pareja sentimental. Tendría, en su caso, que delegar en cuidadores externos. Se nos presenta así un escenario que, de entrada, sin necesidad de mayores explicaciones, no tiene ventajas para el menor. No es que el plan propuesto sea ilusorio, es que, en realidad, no hay plan para articular la custodia. Las buenas intenciones, los deseos, por sí solos, no son suficientes", reza la sentencia.

El dictamen de la sección 2 de la Audiencia Provincial de Badajoz mantiene así la custodia para la madre porque "las circunstancias" del padre no mejoran la custodia del menor: "Más bien al contrario".

Asimismo, la sentencia deniega también al padre la reducción de la pensión alimenticia que había solicitado y seguirá pagando a la madre 500 euros al mes en lugar de 250 euros (como recurrió el padre).

El juez también recuerda que "estamos hablando de complementar, no se sustituir al progenitor en los quehaceres que le son propios".