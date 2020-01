Menores con alergia a un fruto seco pueden comer otras variedades de forma segura, según un estudio de La Fe

20M EP

El servicio de Neumología Pediátrica del Hospital La Fe de Valencia, en colaboración con la Fundación NHS de Guy's and St Thomas Hospital de Londres y el Hospital Universitario de Ginebra ha publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Immunology' el estudio 'Pronuts', que demuestra que menores con alergia a un fruto seco pueden comer de manera segura, de promedio, otros nueve frutos secos, cacahuete o sésamo, de los once probados.