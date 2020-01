Las hijas de Pepa Flores recogen el Goya de Honor: "Querida mamá, disfrútalo desde ese lugar en calma"

Las tres hijas de Pepa Flores, María Esteve, Celia Flores y Tamara Gades, han subido a recoger el Goya de Honor que ha sido concedido a la actriz en la 34 edición de los premios y que ha decidido no ir a recogerlo. "Querida mamá, querida Pepita, disfrútalo desde ese lugar en calma que has querido y tanto te ha costado", ha celebrado su hija, la también actriz María Esteve.

"Hace más de 30 años que nuestra madre tomó la firme decisión de bajarse de los escenarios y apartarse de los focos y platós para siempre. Hoy, emocionada, contenta y súper agradecida a la Academia y a los compañeros y sus mensajes bonitos de estos días, no se lo está perdiendo desde una televisión grande y un lugar tranquilo", ha explicado Esteve.

La actriz ha subido al escenario junto a Celia Flores y ha invitado a subir a su hermana Tamara, quien esperaba en el patio de butacas entre lágrimas y no estaba previsto que participara directamente. "No podemos sentirnos más orgullosas de recoger este premio: ella no se lo cree y no es consciente de que ha hecho feliz a muchas personas a lo largo de su carrera", ha señalado, tras recibir el Goya de manos del actor Emilio Gutiérrez Caba.

"Por eso, hoy solo queremos decirte, querida mamá, que desde ese lugar en calma que has querido y tanto te ha costado, la profesión que te ha visto crecer tiene este reconocimiento tan bonito: disfrútalo porque, querida Pepita, este Goya de Honor es para ti", ha añadido, con un público que ha recibido en pie y entre aplausos a las hijas de Pepa Flores.

Previamente a la entrega, ha habido dos actuaciones homenaje a la actriz. Por un lado, Amaia ha interpretado 'La canción de Marisol', de la película 'Ha llegado un ángel' y compuesta por Augusto Algueró. Después, su hija Celia Flores ha cantado la mítica 'Estando contigo', ambas con imágenes de las películas de Marisol.

Además, han proyectado una escena de una de sus películas con un diálogo en el que Pepa Flores hablaba de la libertad. "Hace tiempo perdí el miedo, cuando comprendí que vivía por una razón: mi libertad y la de todos", recitaba su personaje.