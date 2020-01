Las bicicletas eléctricas de alquiler desembarcan en Sevilla con casi un millar de usuarios en cuatro días

En un marco en el que tanto los ciudadanos como las propias administraciones apuestan cada vez más por los sistemas de movilidad sostenible, el paisaje urbano de Sevilla no deja de transformarse con la llegada de nuevos medios de transporte no contaminantes. Primero fue el servicio de alquiler público de bicicletas, Sevici, hace ya 13 años. Recientemente los patinetes que, tras un periodo de adaptación y no poca polémica, están ya regulados a expensas de una normativa específica para los eléctricos.

Y ahora le toca el turno a las bicicletas eléctricas de alquiler, que acaban de desembarcar en la capital hispalense consiguiendo en tan solo cuatro días cerca de un millar de nuevos usuarios. Su implantación, no obstante, apunta a que será igual de polémica que la de los patinetes ya que, por el momento, la iniciativa no cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento.

Las nuevas bicicletas eléctricas de alquiler han aterrizado en Sevilla de la mano de la empresa zaragozana Electric Renting Group –bajo el nombre comercial de BLU– que asegura que, por el momento, son la única entidad en toda España que presta este tipo de servicio, que solo está implantado en Zaragoza y ahora, en Sevilla. Su estreno tuvo lugar el pasado fin de semana a modo de prueba, para comprobar en estas primeras semanas "cómo funciona". Y, a tenor de los datos, parece que ha calado entre los sevillanos. Desde el domingo 19 de enero hasta este miércoles 22, el servicio ha registrado 906 nuevos usuarios y 1.215 desplazamientos, según los datos facilitados por la empresa a 20minutos. En estos momentos, el número de bicis que están disponibles asciende a 70, con previsión de ir aumentando progresivamente hasta las 190.

El balance en estos primeros días ha sido "muy positivo", señalan a este medio Juan Sánchez y Ander Gaspar, colaboradores de la compañía. "La acogida ha sido buenísima y hemos recibido muchas llamadas de usuarios que nos dicen que están muy contentos con el servicio, que ha despertado mucha curiosidad entre los ciudadanos", afirman.

"Sin autorización"

Sin embargo, desde el Ayuntamiento explican a este periódico que la empresa se ha instalado en la ciudad "sin autorización", razón por la que les han "informado de que esperen", ya que el Consistorio "está trabajando en una licitación pública para este tipo de servicio" de bicicletas con asistencia al pedaleo. Una vez que salga la convocatoria, que recogerá todos los requisitos para establecerse en la ciudad, continúan las mismas fuentes, podrán presentarse "esta y otras empresas".

Mientras, desde Electric Renting Group afirman que "siempre que entramos en las ciudades lo hacemos de la mano del Ayuntamiento". Con el de Sevilla, aseguran que mantendrán "una reunión en los próximos días", si bien sostienen que "ya les informamos de que estábamos preparando una prueba". Sánchez y Gaspar inciden en que el Consistorio no les ha pedido formalmente que retiren las bicis –afirmación que confirma el Ayuntamiento–, y que "acataremos lo que nos digan", porque "queremos que esto sea un bien público y no un problema, un sistema sostenible y ordenado y no un jaleo". Y concluyen: "Para nosotros, es muy importante que todo el mundo esté contento, incluso quienes no usen las bicis".

La empresa ha lanzado un bono de prueba para usar las bicis gratis los primeros 20 minutos. ANÍBAL GONZÁLEZ

Cómo funciona el sistema

Las bicicletas ruedan mediante la aplicación móvil ECO BLU, en la que el usuario debe registrarse, y que funciona con un sistema de tarjeta monedero y claves personales. La app muestra las bicicletas más cercanas al usuario, así como toda la información relevante –vehículos disponibles, tarifas o espacios para aparcar–. Y permite la reserva por un tiempo limitado de la bici, para asegurar que "nadie nos quita" el vehículo hasta que llegamos a él. La bici se desbloquea desde la aplicación y, una vez llegado al destino, se debe "finalizar el trayecto", también desde el teléfono. Automáticamente se efectúa el pago del viaje y el vehículo queda bloqueado.

Tarifas

En estos momentos, la empresa ha puesto a disposición de los usuarios nuevos un bono de prueba que permite el uso de la bicicleta de forma gratuita durante los primeros 20 minutos, pero solo para quienes se registren por primera vez. La empresa destaca que el hecho de que haya habido más desplazamientos (1.215) que usuarios registrados (906) en estos primeros días revela que los usuarios no solo han utilizado la bici de forma gratuita, sino que han abonado por el servicio.

Ya en condiciones normales –la empresa aún no ha determinado hasta cuándo estará activo el bono de prueba–, la tarifa será de 1,20 euros para los primeros diez minutos de uso, un precio que se pagará siempre en bloque independientemente de que el trayecto dure menos tiempo. A partir de ahí, cada minutos de viaje se abonará a 12 céntimos. Existen también bonos que oscilan entre los 5,95 euros para un día completo a los 119,95 euros del bono anual, con posibilidad también semanal, mensual, trimestral y semestral.

Estacionamiento

Uno de las dudas de este sistema es el estacionamiento, ya que no hay ningún aparcamiento específico para las bicis y existe el riesgo de se los usuarios las puedan dejar en mitad de la calle, como sucede con los patinetes. La empresa defiende que las bicis solo se pueden estacionar "dentro de los límites para aparcar", que en estos momentos son todos los actuales bicicleteros de la ciudad, lo que se controla mediante un sistema de geolocalización de la app. Y explican que las bicis casi siempre se colocan "al lado" de estas infraestructuras, por lo que no restan espacio a las bicicletas de particulares.