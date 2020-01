La OMS estudia declarar la emergencia internacional por el coronavirus chino que ya ha dejado 17 víctimas

Un Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) formado por 16 expertos en control de enfermedades epidémicas ha iniciado este miércoles una reunión en Ginebra para decidir si declara una emergencia internacional por el brote de neumonía de Wuhan, en el centro de China.

Las autoridades chinas elevan el número de muertes por la enfermedad a 17 y el número de casos confirmados en la región donde nació el brote se eleva a 444, informa la televisión estatal CCTV. Sin embargo, el número total de casos y muertes a nivel nacional es incierto, ya que la página oficial de la Comisión Nacional de Sanidad no ha actualizado las cifras desde esta mañana.

El comité, en el que hay expertos chinos, anunciará esta tarde si declara esta emergencia internacional, un hecho que sólo se ha producido en cinco ocasiones anteriores con brotes epidémicos de otras enfermedades.

El número de contagiados por el nuevo coronavirus supera ya los 400, de los que nueve han fallecido, todos ellos en la provincia central china de Hubei, donde se encuentra Wuhan y se diagnosticaron los primeros casos a finales de 2019.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos, y en el extranjero por el momento se han detectado al menos 4 afectados en Tailandia, y uno en Japón, Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.

La emergencia internacional podría conllevar restricciones al viaje a lugares foco del contagio, además de recomendaciones a terceros países para prevenir una expansión del brote.

Este tipo de emergencia se declaró en 2009 con la gripe H1N1, en 2014 y 2019 con los brotes de ébola en África Occidental y en la República Democrática del Congo, en 2014 por la polio y en 2016 por el virus zika.

El nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes, como el que provoca el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Sus síntomas son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).

Expansión del coronavirus EP

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha señalado que la principal "preocupación" con el nuevo coronavirus detectado en China es que se contagie entre humanos, especialmente en aquellos núcleos urbanos donde viven un gran número de personas, lo que aumentaría su expansión más rápidamente. "Nos preocupa qué capacidad letal tiene ese virus, cuánta mortalidad podría causar y su modo de transmisión. Hay virus que se extienden fácilmente, pero no causan mortalidad. Hay mucho que investigar", ha señalado Neira.

Sobre las medidas que se van a tomar desde el organismo sanitario internacional, ha indicado que "todo va a depender de la virulencia del coronavirus y su capacidad de transmisión". "Va a necesitar una serie de medidas internacionales que si se aprueban en el comité se pondrán en marcha. Si no se aprueban estas medidas, pues no serán necesarias, pero seguiremos investigando la posible expansión de ese virus si no llegamos a un acuerdo".

"Queremos gestionarlo con serenidad, perspectiva y contexto adecuado. Balancear esto no es fácil, pero por eso se establecen antes unos criterios. No vamos a improvisar o usar la intuicion, sino que se va a hacer de la forma más rigurosa posible", ha insistido.