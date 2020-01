Así ha sido el reparto de temas de la Gala 2 de 'OT 2020': Amy Winehouse, Vetusta Morla o los Jonas Brothers

Tras los primeros duetos y la primera canción grupal, el pasado domingo, la Gala 1 de OT 2020 terminó con los primeros concursantes nominados. Ariadna y Nick se enfrentan a la decisión del público y, por ello, esta semana cantarán en solitario.

Como cada semana, el reparto de temas de la Gala 2 ha tenido lugar este lunes a las 16.00 horas, en el que Noemí Galera, Manu Guix e Iván Lavanda han dado las diferentes canciones entre las que se encuentra la grupal, los temas elegidos por los nominados y el dueto entre la concursante favorita, Eva, y el compañero que seleccionó, Flavio.

Canción grupal: I'll be There for You, de The Rembrandts (homenaje a Friends).

Ariadna: You Know I’m No Good de Amy Winehouse (canción de nominada).

Nick: Jelous de Labrinth (canción de nominado).

Eva y Flavio: Copenhague de Vetusta Morla.

Rafa y Eli: Bonita de Juanes y Sebastián Yatra.

Anne y Maialen: Ilargia de Ken Zazpi.

Gèrard y Hugo: Sucker de Jonas Brothers.

Jesús y Samantha: Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.

Anaju y Nia: Guantanamera de Celia Cruz.

Bruno y Javy: Mucho mejor de Los Rodríguez.

Ahora les queda una semana por delante en la que tendrán que preparar sus temas, cantarlos en los pases de micros del miércoles y el viernes y enfrentarse, el próximo domingo, a la Gala 2.