Las redes critican la falta de empatía de los concursantes de 'Operación Triunfo' tras las primeras nominaciones

Ariadna y Nick fueron este domingo los primeros nominados en la gala 1 de Operación Triunfo 2020. Los concursantes fueron los peor valorados por el jurado y quienes menos apoyo recibieron por parte de sus compañeros, que salvaron por unanimidad a Rafa.

La primera aspirante en ser propuesta para la nominación fue Ariadna, que recibió el veredicto de Nina: "Es indiscutible que tienes un potencial de voz, pero no es suficiente. Es necesario y obligatorio tener otros atributos. No te veo dentro de la academia ni vocalmente, y te lo digo como logopeda, ni tampoco desde el punto de vista de los procesos psicológicos y emocionales", valoró.

Por su parte, Natalia Jiménez propuso a Nick para marcharse del concurso: "Has hecho una presentación que me ha gustado, pero en esta actuación Eva ha brillado bastante. Tú tienes la capacidad de mejorar y debes hacerlo", le dijo al aspirante, que se sentó junto a los también nominados Samantha y Rafa.

De este modo, Noemí Galera anunció que los profesores salvaban a Samantha, dejando a manos de los 13 concursantes que cruzaron la pasarela la salvación del tercer nominado. Así, escribieron todos en sus pizarras el nombre de Rafa, quien se libró por unanimidad de la expulsión en la segunda gala.

El público critica la actitud de los concursantes

Los espectadores reaccionaron de manera negativa al resultado de las nominaciones a través de sus comentarios en Twitter, donde criticaron que el jurado había sido duro en su valoración a Ariadna. Asimismo, también se quejaron de la actitud de los concursantes que lograron salvarse.

Los aspirantes, que dejaron a Nick y a Ariadna con cero votos al otro lado del escenario, esperaron a Rafa para abrazarse y gritar su lema: "¡Ivo, Ivo, Ivo, abrazo colectivo!", exclamaron todos juntos ante el malestar de los nominados.

Entre los tuits que se leen destacan los que rescatan la cara de incomodidad de Roberto Leal ante la celebración o comentarios como "primera gala, después de que dos compañeros afronten su primera nominación tras no recibir ni un voto de sus compañeros y estos se funden en un abracito. Yo les mando a pastar".

"Ivo, ivo, ivo los nominados nos sudan el higo", "Me ha parecido super desagradable" u "horrible la gala: el jurado tratando a los nominados como si no valiesen para nada, Eva no salvando a su compañero el cual ha trabajado como ninguno y el ivo ivo ivo abrazo colectivo sin 2 de sus compañeros quienes lo estaban pasando fatal. Sin palabras", son otros de los tuits populares.

roberto mientras cantaban ivo ivo ivo abrazo colectivo, es que lo NORMAL es darse cuenta que estan siendo una mierdas #OTGala1#OTChat1pic.twitter.com/V7wC4Hz0fp — 𝐯𝐚𝐥 (@70santhem) January 20, 2020

Si lo analizas es muy heavy.



Primera gala, después de que dos compañeros afronten su primera nominación tras no recibir ni un voto de sus compañeros y estos se funden en un abracito gritando "Ivo ivo ivo abrazo colectivo" delante de sus narices. Yo les mando a pastar #OTGala1 — El Mosby (@mosbygotes) January 20, 2020

Cada vez que hacen lo del “ivo ivo ivo” #OTGala1pic.twitter.com/8WUOjvlIMT — ADRO (@adriamusica96) January 19, 2020