El PSOE ve un "atentado contra el patrimonio" que la Diputación quiera sustituir el suelo de la Térmica

Así, en un comunicado, ha advertido de que el equipo de gobierno en la institución provincial prevé sustituir el pavimento hidráulico del suelo del comedor y la cocina del antiguo Centro Cívico, que data del primer tercio del siglo XX, por losetas de mármol blanco.

Desde el equipo de gobierno de la institución, un portavoz ha asegurado a Europa Press que las obras no han empezado y únicamente se ha hecho una cata para evaluar y elaborar un informe sobre el estado del suelo y del edificio en la zona a reformar para el comedor.

Ese suelo, ha agregado, "no es compatible con la normativa sanitaria y de seguridad alimentaria para albergar el comedor", incidiendo en que la actuación cuenta con los permisos de Urbanismo necesarios.

INTERVENCIÓN DE LA JUNTA

Pese a ello, Alba ha anunciado que solicitarán el expediente de estas reformas que se están llevando a cabo en el edificio de La Térmica y ha exigido al equipo de gobierno de PP y Ciudadanos "paralizar cualquier intervención en el pavimento del inmueble hasta conocer el informe preceptivo de la Consejería de Cultura".

En este sentido, ha explicado que según el artículo 33.5 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, los bienes de Catalogación General, "como es el caso del edificio de La Térmica, precisan de comunicación a la Consejería de Cultura de la obra que se va a realizar, con carácter previo a la solicitud de la licencia de obra". De esta forma, la Junta tiene 30 días para valorar el proyecto y formular medidas correctoras si fuesen oportunas.

"Tenemos serias dudas de que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos haya hecho la comunicación a la Junta de Andalucía antes de solicitar la licencia de obra", ha asegurado, al tiempo que ha recordado el "largo historial" del PP en la Diputación "para iniciar proyectos en lugares protegidos sin la autorización de Cultura".

El portavoz provincial ha hecho hincapié en la intención del equipo de gobierno de "conservar ese patrimonio, como hace en todas sus actuaciones", por lo que ha demandado a los socialistas "rigor, tranquilidad y seriedad". Además, le ha recordado que actuaciones como la rehabilitación de la plaza de toros o del Caminito del Rey "han recibido distintos reconocimientos y premios como referentes en la rehabilitación y el respeto del patrimonio histórico que garantiza la Diputación".

Por ello, ha asegurado que cuando se obtengan los resultados del informe tras la cata realizada se comunicarán a la Consejería de Cultura de la Junta, "tal y como es preceptivo".

No obstante, ha aclarado que al no tratarse de un BIC la autorización de la Consejería de Cultura "no es necesaria". Pese a esto, la Diputación "atenderá las recomendaciones no vinculantes de la Junta de Andalucía". De hecho, ha subrayado la "voluntad e intención" de la institución de restaurar y conservar ese suelo" en otra zona de La Térmica.