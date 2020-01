Los colaboradores de 'AR' frenan a Espinosa de los Monteros tras llamar "especímenes" a Unidas Podemos

El portavoz de la formación política Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha concedido este viernes una entrevista en directo en El programa Ana Rosa. El encuentro ha estado marcado principalmente por la noticia de la propuesta de instaurar el "pin parental" en los centros educativos.

El "pin parental" es una medida que obliga a los padres a autorizar previamente de manera expresa a sus hijos a participar en todas las actividades celebradas en los centros educativos. Esta medida es una condición para que el partido político brinde su apoyo a los presupuestos de la comunidad de Murcia, junto a PP y Ciudadanos.

Espinosa de los Monteros ha defendido esta iniciativa y ha aprovechado para atacar al nuevo gobierno: "la izquierda y la extrema izquierda nos gobiernan ahora con la colaboración de los filoetarras".

El portavoz ha bromeado sobre la segmentación del gobierno de Sánchez a lo que Ana Rosa ha respondido: "Es muy difícil no subirse a un ascensor en el Congreso y no cruzarse con un videpresidente".

El conflicto ha llegado más tarde cuando Espinosa de los Monteros ha podido escuchar las declaraciones que Pablo Echenique ha hecho sobre su partido. "Miedo me dan los jueces que podría proponer Vox", ha explicado Echenique ante la noticia de que la formación verde está dispuesta a negociar para la renovación del poder judicial.

"Bastante tengo con encontrarme a especímenes así en el Congreso", ha añadido de los Monteros. Los colaboradores del programa han arremetido contra el entrevistado y han explicado que "eso es intolerable, intolerable".

De los Monteros en AR: "Miedo pasamos nosotros en la cafetería viendo ciertos especímenes de Podemos"..

Ana Rosa se ríe.. Le despide sin preguntarle por Monasterio..

Miguel Rico dice que es una vergüenza el insulto..

Ana Rosa le corta..

Blanqueamiento del Fascismo de buena mañana — Alo123probando (@alo123probando) January 17, 2020

Espinosa de los Monteros acaba de llamar “especimen” a @pnique en @elprogramadear...@anarosaq se ríe y le dice que “se ha pasado un poco”...



Jorge Bustos se ríe mucho.



Sobre Rocío Monasterio no sé si le han preguntado. 🤷‍♀️ — Protestona 🔻 (@protestona1) January 17, 2020

Ante la reacción de sus compañeros Ana Rosa Quintana ha parado la intervención de los tertulianos y se ha dirigido directamente hacia el diputado: "En esto se ha pasado un poco...". La izquierda no tiene sentido del humor, no tiene tolerancia y es un rodillo. Y no digamos la extrema izquierda", ha comentado el portavoz de Vox.