Irán afirma que está enriqueciendo más uranio que antes del pacto nuclear

El presidente iraní, Hasan Rohaní, afirmó este jueves que su país está enriqueciendo a diario más uranio que antes de la firma del acuerdo nuclear de 2015, a cuyo mecanismo de arreglo de diferencias recurrieron esta semana los signatarios europeos.

"Estamos enriqueciendo más uranio que antes de que se alcanzara el acuerdo", subrayó el mandatario en un discurso, en el que señaló que la presión ha aumentado sobre Irán pero el país continúa "progresando".

El pacto nuclear, JCPOA en sus siglas en inglés, estipulaba que Irán no podía superar un límite de almacenamiento de uranio de 300 kilos y de nivel de enriquecimiento del 3,67 %. Alemania, Francia y el Reino Unido activaron hace dos días el citado mecanismo, que debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas, alegando que es inaceptable que Irán no cumpla con sus compromisos nucleares.

Teherán anunció el pasado 5 de enero que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico, incluidos los niveles de enriquecimiento de uranio, en el quinto y último paso de su reducción gradual de implementación de sus obligaciones.

El JCPOA está muy debilitado desde queEE UU lo abandonara en mayo de 2018 y volviera a imponer a Irán sanciones, que el resto de firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) no han logrado contrarrestar. Durante una sesión de la Asamblea General del Banco Central de Irán, Rohaní dijo asimismo que el diálogo con el mundo es complicado pero "posible", en medio del aumento de la tensión con Estados Unidos y Europa.

"Como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional me encargo de la seguridad y evito los enfrentamientos militares a diario. Si no se brinda atención diaria, la distancia entre la guerra y la paz es solo una bala", explicó. El presidente aseveró que superar esta crisis con EE UU "no será posible sin la resistencia y la firmeza de una nación unida", consciente de las divisiones internas y las críticas al sistema islámico surgidas tras el derribo por un error de un avión ucraniano con 176 personas a bordo.

La nueva escalada de la tensión entre Irán y EE UU estalló con el asesinato en un bombardeo estadounidense en Bagdad el pasado 3 de enero del general iraní Qasem Soleimaní, al que Teherán respondió con un ataque a una base militar en Irak con presencia de tropas norteamericanas.

Dimisión de periodistas y artistas

El derribo por error de un avión con 176 personas a bordo ha desencadenado una ola de descontento popular en Irán que se ha saldado con la dimisión de varios periodistas y artistas de sus cargos en instituciones estatales en señal de protesta.

El goteo de renuncias comenzó el pasado sábado, día en que las Fuerzas Armadas reconocieron que habían disparado por error un misil contra el Boeing 737 de la aerolínea ucraniana UIA, causando la muerte de todos sus ocupantes. Entre los periodistas, presentaron su dimisión en los últimos días al menos tres presentadores de la televisión estatal iraní IRIB: Gelare Yabarí, Zahra Jatamí y Saba Rad.

Yabarí, de 31 años y con más de una década a sus espaldas como colaboradora, reportera y presentadora de los canales 1 y 2 con programas sociales como "Buenos días Irán", explicó este jueves a Efe que se dieron cuenta de que "trabajar en la televisión va en contra de los intereses de la gente". La presentadora, que desde hace años ya casi no trabajaba en la televisión pero que no renunció oficialmente hasta el derribo del avión, negado durante dos días por las autoridades, colgó en Instagram un mensaje en el que pedía perdón por haber mentido durante 13 años.

Por su parte, la presentadora Zahra Jatamí subrayó al anunciar su renuncia que "nunca" volverá a la televisión y Saba Rad dijo no poder continuar en esta situación con su trabajo, después de 21 años como periodista. Además de los periodistas, un grupo de cineastas canceló su participación en el importante festival Fajr, también en señal de disidencia.