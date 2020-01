Sánchez da la bienvenida a sus ministros y pide tiempo para subir el SMI, los Presupuestos y el diálogo sobre Cataluña

Llegó el día. Después de dos elecciones generales, casi un año de Gobierno en funciones y meses de arduas negociaciones, el presidente, Pedro Sánchez, ha reunido este martes a su Consejo de Ministros. Formado por miembros de PSOE, de Unidas Podemos e independientes que está convencido de que “enriquecerán” un Gobierno que tiene la intención de “ponerse manos a la obra sin perder tiempo” pero que en su primer día oficial aún no tiene fecha para algunas de sus grandes medidas. Así, Sánchez no ha podido precisar en rueda de prensa cuándo se aprobará una nueva subida del salario mínimo o cuándo empezará el diálogo político sobre Cataluña que pactó con ERC que daría comienzo dentro de 15 días.

El primer Consejo de Ministros ha revalorizado este martes las pensiones un 0,9% para 2020, tal y como había prometido Sánchez el año pasado pero paralizó a la espera de que hubiera investidura. “Hoy cumplimos un compromiso adquirido”, ha dicho el presidente, que nada ha aclarado de otro compromiso, subir el salario mínimo interprofesional.

Salario mínimo y presupuestos

A pesar de que su anterior gobierno ya había empezado a prepararla, este martes Sánchez se ha limitado a recordar que su compromiso es que llegue al 60% del salario medio, unos 1.030 euros al mes según calcula CCOO, pero sin especificar cuándo. Es más, ha recalcado que tiene 1.400 días, es decir, una legislatura de cuatro años, para cumplirlo.

“Vamos a ir paso a paso, veremos estos días los pasos que tenemos que dar en el marco del diálogo social, la voluntad del Gobierno es firme”, ha respondido Sánchez cuando se le ha pedido más concreción de cuándo será la subida.

Tampoco ha dejado claro que el Gobierno esté en disposición de presentar una propuesta de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 al Congreso antes de que termine enero, tal y como prometió en campaña que haría, para intentar así que se aprueben en el primer trimestre del año. “Vamos a ir paso a paso”, ha dicho Sánchez, que no obstante ha afirmado que “es prioridad para el Gobierno aprobarlos”.

Lo que sí ha dejado nítidamente claro en materia económica a todos sus ministros es el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria que marca la UE. “Nos sentimos plenamente vinculados a los objetivos europeos de equilibrio presupuestario y control del déficit que derivan de nuestra pertenencia a la UE”, dice Sánchez en una misiva dirigida a sus ministros, también al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros de Igualdad y de Consumo, Irene Montero y Alberto Garzón, muy críticos con la disciplina fiscal impuesta desde Bruselas.

Diálogo sobre Cataluña

Sánchez tampoco ha mostrado mucha más concreción por lo que respecta a cuándo se reunirá por primera vez la Mesa de diálogo político sobre Cataluña que reunirá a miembros del gobierno central y de la Generalitat. Según el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC, debería ser 15 días después de formado el Gobierno, pero este martes el presidente ha abierto la puerta a no respetar este plazo. Para empezar, porque antes tendrá que reunirse con el presidente catalán, Quim Torra, que le pedió un “encuentro personal” antes de que se reúna la Mesa que Sánchez ha afirmado que no tiene “ningún inconveniente” en celebrar. Incluso aunque Torra haya sido inhabilitado como diputado por el Tribunal Supremo. “A día de hoy, es el presidente de la Generalitat”, ha dicho.

La reunión con Torra no tiene lugar de celebración ni de momento fecha, de manera que tampoco puede tenerla la primera reunión de la Mesa, que se produciría después. “Se está siguiendo este compromiso, cuanto antes”, ha dicho Sánchez sobre la Mesa de diálogo que aún no tiene fecha por una “cuestión de intendencia”, de que “los ministros se hagan con sus departamentos” para explicar que aún no haya una fecha.

"Ninguna reserva" respecto de Podemos

En este panorama, la subida de las pensiones ha sido la decisión de más peso de un Consejo de Ministros histórico, que por primera vez desde la II República ha reunido a miembros de distintos partidos, que como ya viene siendo tradición han desfilado -en esta ocasión, a temperaturas rallando los 0 grados- por los jardines de la Moncloa para hacerse después la primera foto de familia.

Por carta, les ha asegurado a todos que cuentan con “toda mi confianza y todo mi apoyo” y ha dado por descontada su “dedicación y lealtad”. Después, preguntado en concreto por Iglesias, en rueda de prensa ha asegurado que no tiene “ninguna reserva respecto al acuerdo alcanzado con Unidas Podemos”. “Todos los ministros y ministras ya son del Gobierno de España, no de un partido político”.

Para que este Gobierno empiece a funcionar totalmente todavía es necesario que el Consejo de Ministros nombre otros altos cargos, mediante decretos de estructura que se esperaban para este martes, cuando sin embargo Sánchez ha invertido el orden de los acontecimientos, de manera puntual pero también para lo sucesivo.

El Consejo de Ministros ha subido las pensiones y ha aprobado el polémico nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado y también ha acordado cambiar esta reunión semanal de los viernes a los martes. Así, al Consejo de Ministros de este martes, que tenía carácter extraordinario, le seguirá otro, el viernes, que iba a ser ordinario pero ahora será extraordinario. El primer ordinario será el martes que viene.

Así, dentro de tres días se conocerán más nombramientos, de secretarios de Estado, que se sumarán al único confirmado este martes. El hasta ahora director del gabinete de Sánchez, Iván Redondo, pasa a ser jefe de gabinete y refuerza sus atribuciones como mano derecha del presidente.