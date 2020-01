Una plataforma denuncia guàrdies civils per discriminació lingüística: "A mi me hablas en español, estamos en España"

La denúncia, per abús d'autoritat i discriminació lingüística, reclama sancions per als agents i està presentada en la Subdelegació del Govern a València i en l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana, detalla l'organització en un comunicat.

Els fets es van produir el diumenge 29 de desembre quan els quatre joves viatjaven amb cotxe al Festivern, un festival que acull Tavernes la Nit de cap d'any i els dies previs. La patrulla de Guàrdia Civil va parar el grup durant 40 minuts a l'eixida d'una gasolinera, en un control d'alcoholèmia i estupefaents.

Segons la plataforma, la conversa va arrancar amb un "bona vesprada" del conductor, al que un dels agents li va contestar directament: "A mí me habla en español, que estamos en España". El jove li va replicar recordant-li el seu dret a "parlar en valencià" i el guàrdia civil li va advertir: "Si continúa hablándome en valenciano, no nos vamos a entender y me lo llevaré al cuartel. Me va a hablar en español".

El jove Raúl Diego es va desplaçar aleshores fins al cotxe patrulla per a realitzar les proves d'alcohol i drogues, mentre l'agent ho va deixar "aïllat i sense permetre-li agafar una jaqueta a pesar que estava tremolant pel fred".

Seguidament, el guàrdia civil ho va mantindre "retingut" durant més de 20 minuts, al mateix temps que un altre conductor "no va tardar més de cinc parlant en castellà". Plataforma per la Llengua assegura que va fer afirmacions com "si no me habla en español lo llevaremos al cuartel hasta que llegue un intérprete y se les fastidiará la fiesta" o "si no consigue salivar lo suficiente en el test de drogas lo llevaremos al cuartel por negarse a realizar la prueba".

Mentrestant, el responsable de la patrulla va anar al cotxe dels joves i es va dirigir a Anna, que estava parlant amb una amiga en valencià, per a dir-li: "¿Por qué no habláis español si estamos en España?", al qual ella va replicar afirmant-li que els estaven "retenint de forma il·legal per no parlar espanyol".

Davant aquesta situació, la jove va anar a un altre cotxe per a informar-los del cas i instar-los a parlar en valencià. El mateix guàrdia civil li va advertir que "si els inciten a parlar en valencià estan obstruint l'autoritat" i serien conduïts a la caserna, al que ella li va recordar el seu "dret a la resistència" i queixar-se.

"Como siga así, se meterá en líos", li va augurar l'agent, abans de dir-li a Raúl que si la seua companya continuava amb eixa actitud la detindria per la Llei de Seguretat Ciutadana, que Plataforma per la Llengua recorda que és més coneguda com la 'llei mordassa'.

"PREJUÍ IDEOLÒGIC"

Per tot açò, l'organització creu que "els guàrdies civils van entendre perfectament l'expressió en valencià de les persones retingudes en el control de Tavernes, a més de considerar com un acte de desobediència l'expressió normal en valencià". "Són fets que cal considerar com a mostres de prejuí ideològic, impropis de membres d'un cos de seguretat de l'Estat", ha recalcat el portaveu Manuel Carceller.

"Els guàrdies civils i la resta de forces de seguretat han de garantir per llei l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·licite, sempre que siga l'oficial en el territori", com arreplega la llei estatal.

Aquesta normativa, "encara que no obliga els funcionaris individualment a saber valencià, sí que imposa a l'administració un deure d'organitzar-se, de manera que l'atenció en aquesta llengua estiga disponible". "En tot cas, un treballador públic no té el dret d'exigir a un ciutadà que no parle la seua llengua quan es tracta d'una oficial, ni pot amenaçar-ho o intimidar-ho en un servici per aquesta raó", ha subratllat el representant de la plataforma.