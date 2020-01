El PSOE critica el estado de "abandono" del auditorio de Monte Dorado en el distrito malagueño de Ciudad Jardín

Este auditorio fue construido en 2010 con el dinero del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Feels) o 'plan Zapatero', al que se destinaron cerca de 311.000 euros.

Según Rodríguez, "este proyecto no gustó a buena parte de los vecinos, ya que no veían ni necesario ni oportuno la construcción de un auditorio en esta zona, y los propios residentes pedían otro tipo de equipamiento como un parque infantil, que no hay en toda la barriada de Monte Dorado, o un centro de mayores".

En este sentido, a través de un comunicado, la edil socialista ha indicado que a los residentes "les sorprendió que el Ayuntamiento quisiera construir un auditorio en la parcela donde pidieron y se les denegó la construcción de una sede para la asociación de vecinos".

Ha indicado que desde el Grupo Municipal Socialista han reclamado "en sucesivas ocasiones que se diseñe una programación cultural para este espacio de la ciudad sin ningún éxito, ya que solo se utiliza para celebrar el Día de Andalucía y en ocasiones ni para eso".

"Este espacio se podría aprovechar para realizar actividades divulgativas, culturales o educativas y así dinamizar y revitalizar esta barriada", ha propuesto la concejala, quien ha lamentado que "tras los trabajos de vallado para el cerramiento del auditorio que se realizaron tras la petición de los vecinos en los consejos de distrito en 2017, en los que se destinaron 48.000 euros, hace tiempo se desprendió parte del muro perimetral y la puerta de entrada".

"El mantenimiento por parte del Ayuntamiento es inexistente, ni se limpia adecuadamente y todo esto se une con el incivismo de los propios vecinos de la zona que pasean a sus mascotas y no recogen los excrementos", ha dicho Rodríguez, apuntando que a esto "se le suma la caída del muro que ocurrió hace cuatro meses y no se ha realizado ningún tipo de actuación hasta la fecha por parte del Consistorio".

Ha señalado que, además, el auditorio "no es accesible, ya que para subir al escenario hay un tramo de escaleras que dificulta el acceso a las personas con movilidad reducida que no pueden hacer uso de este equipamiento por no tenerlos en cuenta". "Prácticamente tenemos un equipamiento que no pidió el barrio, que parece que no esté acabado y que sirve solamente para el botellón y el vandalismo", ha manifestado.

Vecinos de la zona llevan varios años "luchando para que este espacio tenga más actividad que la de 'botellódromo'. "El alcalde, Francisco de la Torre, es regidor de toda Málaga y no solo de determinados barrios o del centro de la ciudad y debería pasarse y ver en qué estado se encuentra este auditorio que tanto dinero costó", ha destacado uno de los vecinos.

CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO

Por otro lado, desde el grupo municipal socialista han informado de la reunión mantenida con la Federación de Autónomos, Comerciantes y Empresarios de Málaga y provincia (Fecemap); organizaciones de consumidores como FACUA y Al-Andalus; los sindicatos CCOO y UGT, así como Adelante Málaga sobre el consejo sectorial de comercio.

Así, en un comunicado el PSOE ha indicado que estos colectivos "han exigido al equipo de gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que se dé luz verde de manera inmediata a la convocatoria del Consejo Sectorial de Comercio para adoptar medidas de protección del pequeño y mediano comercio en la capital".

Han explicado que este "es el foro en el que se reúne la máxima representación del sector comercial de la ciudad y donde se deben tratar todas las cuestiones importantes que les afecten".

En dicha reunión, mantenida este pasado viernes en el Ayuntamiento de Málaga, cada colectivo trasladó las principales preocupaciones y necesidades del sector, apuntando a "la necesidad de creación de un foro que trate todas las cuestiones relativas, como consumo responsable, mantenimiento de la pequeña y mediana empresa y empleo de calidad, trabajo digno contra la precarización y el cambio de modelo de negocio hacia otros sectores, entre otras".

"Hasta ahora, el Ayuntamiento ha estado elevando propuestas a la Junta de Andalucía en materia de horarios comerciales sin contar con el consenso del sector, teniendo sólo en cuenta algunas peticiones unilaterales en lugar del beneficio del sector del comercio en su totalidad", han indicado los socialistas en el comunicado.

Según el PSOE, los colectivos han recordado al equipo de gobierno en Málaga que quieren "defender el actual marco de consenso y que todas las decisiones pasen por el Consejo Sectorial de Comercio" y han señalado que "mantendrán reuniones para tratar todas las cuestiones relativas al sector que consideren que son necesarias".