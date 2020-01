Generalitat publica el retorn de María Oliver com a assessora de Dalmau després de l'arxiu de la causa pel mapa escolar

20M EP

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dijous el nomenament de María Oliver (Unides Podem) com a assessora del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, després de l'arxiu de la causa per la qual va ser processada per un conveni subscrit quan era regidora de València en Comú en l'Ajuntament de València.