Cambios de compañía telefónica, gastos hipotecarios o problemas con el seguro, entre las principales consultas a Irache

Uno de los principales problemas tiene que ver con el cambio de compañía telefónica o con la marcha atrás del consumidor. Así, ha explicado Irache, entre las consultas más frecuentes están las personas que "amagaron con irse a una nueva operadora pero ante la contraoferta de la suya decidieron en el último momento quedarse". Sin embargo, y aunque aún no se había producido el cambio, la compañía a la que se iba a ir le cobra un importe en su cuenta, que generalmente tiene que ver con la instalación del cableado, el router u otros aparatos.

Otras consultas provienen de vecinos que buscan asesorarse sobre obras en su edificio, sobre todo por la eliminación de barreras arquitectónicas a través de rampas, elevadores o ascensores. "Generalmente quieren saber los pasos a seguir, si pueden obligar a los demás vecinos a costear la obra o, en el otro lado, si están obligados a pagarla", ha explicado la asociación, que ha indicado que, en estos casos, "es fundamental saber si quien lo solicita es una persona mayor de setenta años o con alguna discapacidad así como el coste de la obra".

Junto a la cláusula suelo, muchas personas han acudido a Irache para que se revise su préstamo hipotecario y saber si pueden reclamar la devolución de los gastos de constitución de la hipoteca. Al respecto, ha señalado que "actualmente en Navarra los juzgados están ordenando a los bancos devolver el coste del registro de la propiedad íntegramente y el 50% de los gastos de notaría y de gestoría".

Otras consultas están relacionadas con usuarios que, tras comprar un coche de segunda mano, "han descubierto problemas en el coche que no conocían, que han podido suponer reparaciones de más de 2.000 euros". En estos casos, la situación cambia si lo han comprado a otro particular o en un establecimiento. Si es el primero de los casos, habrá que demostrar que hay vicios ocultos, es decir, que en el momento de la venta existía algún defecto que se conocía y no se comunicó. Si se compra en un establecimiento, habrá que estudiarlo desde la garantía de bienes de consumo.

Otro problema frecuente es que "el seguro quiere pagar poco", especialmente cuando otro vehículo golpea tu coche. "Lo llevas al taller y te comunican que van a declararlo siniestro total y que te van a pagar el valor venal por él", ha indicado Irache, que ha destacado que la diferencia entre el valor venal y la reparación "puede ser de miles de euros y quedarte con coche o sin él". Sin embargo, para rebatirlo en mucho casos hay que contratar un informe pericial pagado del propio bolsillo.

También se han dado consultas por defectos al entrar en una nueva casa, como humedades, problemas en parqués y suelos por las juntas de dilatación o filtraciones en radiadores. Si se trata de una vivienda nueva, en función del defecto se contará con uno, tres o incluso diez años (si es estructural) para reclamarlo. Si es una vivienda de segunda mano, habrá que ir al derecho civil y a los vicios ocultos, ha explicado la asociación.

Por otro lado, han acudido a Irache personas para asesorarse sobre qué contrato de luz elegir para poder ahorrar o para comprobar si les están cobrando bien en sus recibos. En estos casos, ha apuntado, "la dificultad suele ser mayor cuando el consumidor contrató por teléfono y no dispone de ningún documento escrito con las condiciones".

Han acudido a Irache, igualmente, usuarios que se habían quedado sin hotel en sus vacaciones. En ocasiones, lo han descubierto al llamar para confirmar o, incluso, en la propia recepción del establecimiento. En muchos casos los usuarios contrataron el hotel a través de una empresa intermediaria, que operaba a través de internet y en ocasiones con domicilio social en un país extranjero. "Al parecer, esta operadora turística ha quebrado y en esta situación el cliente se queda sin habitación y sin el dinero que pagó por ella", ha señalado.

También son continuas las consultas de clientes que consideran "excesivamente altas" sus facturas telefónicas. "La dificultad suele estribar, no solo en que no tienen contrato escrito ya que contrataron por teléfono, si no en que no tienen facturas desglosadas ya que las reciben a través de internet", explica.

Finalmente, se han dado casos de usuarios que se han cambiado de seguro de coche y descubre que está pagando dos pólizas porque la anterior compañía también le ha girado la prima. Esto se debe a que "no avisaron con el mes de antelación necesario o lo hicieron por teléfono, de lo que no hay constancia", ha indicado.