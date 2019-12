Fernández, "muy optimista" respecto al Gobierno PSOE-Podemos, asegura que será "muy beneficioso" para la Comunidad

"Soy muy optimista, estoy convencido de que va a salir adelante y de que 2020 va empezar con muy buenas noticias y con un Gobierno muy positivo para Castilla y León", ha asegurado en concreto desde el convencimiento de que ese Ejecutivo conjunto buscará equilibrar las desigualdades territoriales que han generado "las derechas" y permitirá que lleguen "inversiones importantes" para que Castilla y León deje de estar "en el vagón de cola" de las comunidades autónomas de España.

En una entrevista a la agencia Europa Press, el secretario autonómico de Podemos ha explicado que la principal reivindicación que exigirá a ese Gobierno conjunto, de salir adelante finalmente, será que considere la despoblación "como un problema de Estado" ya que, según ha lamentado, hasta ahora no se ha tenido en cuenta cuando se trata de "una de las mayores lacras del país".

Pablo Fernández ha defendido a este respecto que la lucha contra la despoblación pasa por la necesaria consignación presupuestaria en las cuentas generales y por medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se traduzcan a su vez en inversiones para revertir la situación.

Otra de las reivindicaciones de Fernández a un futuro Gobierno de PSOE-Podemos será que Castilla y León se sitúe "a la vanguardia de la transición energética justa". "Tenemos agua, aire, sol, múltiples recursos naturales tan olvidados", ha destacado el líder regional de la formación morada en esa reivindicación para que la Comunidad "abandere y lidere" el proceso hacia la transición energética justa que, según ha augurado, propiciará "muchos empleos dignos y sostenibles", lo que favorecerá a su vez la fijación de población y el regreso de "jóvenes y no tan jóvenes" que, "por desgracia, han sido expulsados por el PP".

Preguntado sobre un posible salto a la política nacional, Fernández ha apelado a la prudencia y se ha limitado a responder que "lo más importante" en este momento es conseguir que salga adelante ese Gobierno conjunto entre PSOE y Podemos por sus "muchos beneficios" para Castilla y León.

"Yo tengo un compromiso con Castilla y con León y así será. De momento estoy en la Ejecutiva Nacional de mi partido y lo que es seguro es que el Gobierno de España tendrá muy presente a Castilla y León porque yo trasladaré a la Ejecutiva las necesidades de esta tierra y seguro que el Gobierno de España las atenderá", ha manifestado.

"Es una cuestión que, de momento, no me he planteado", ha respondido a la pregunta concreta de qué hará si le llaman para dar el salto a Madrid para defender que en política no hay nada mejor que el día a día y recordar que en Castilla y León hay mucho trabajo que hacer como para plantearse "ulteriores retos o desafíos". "Yo estoy muy centrado en esta tierra, tengo un compromiso con esta tierra y, de momento, no quiero pensar más allá", ha sentenciado.