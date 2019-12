El príncipe Andrés acompañará al altar a su hija, Beatriz de York, a pesar de los últimos escándalos

Como ya hiciera el años pasado con su hija pequeña, Eugenia, el príncipe Andrés acompañará a su primogénita, Beatriz de York, en su camino hasta el altar el día de su boda con el empresario Edoardo Mapelli Mozzi, cuya de fiesta de compromiso, de hecho, tuvo que posponerse por el escándalo que rodea a quien fuera ojito derecho de Isabel II.

Beatriz no quiere que nada empañe su gran día (a pesar de que Virginia Giuffre, una de las supuestas víctimas del duque de York, ha sido amenazada de muerte) y, según una fuente cercana que lo ha revelado a Entertainment Tonight, las instrucciones son claras: "Ellos lo quieren; es su familia".

Esto no quita que estén, como es obvio por otra parte, "muy enfadados". También porque saben que, hagan lo que hagan, los novios no serán los protagonistas del día: si no fuera el príncipe Andrés, los medios se preguntarían cómo no ha ido a la boda de su hija o por qué no ha ido, si ha habido problemas entre ellos; y si va, precisamente por aparecer públicamente.

"Todo el mundo ahora está preocupado por Bea. Pobre Bea. Se merece tener la boda que ella quiere, pero el público se va a volver loco", asegura la misma fuente, que tiene claro que el morbo está servido, máxime cuando ya cada vez son menos los que creen la versión de los hechos de Andresito el cachondo (ese era su mote en el ejército).

De hecho, los pocos que quedan seguramente sean su exmujer, Sarah Ferguson, quien recientemente ha defendido en Vogue Arabia al duque ("Es el mejor hombre que conoczco. Es increíble todo lo que ha hecho por Gran Bretaña. Todo esto es un sinsentido") , y una exnovia, la aristócrata Lady Hervey, que creyó las declaraciones del príncipe Andrés en televisión.