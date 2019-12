Amenazan de muerte a Virginia Giuffre, una de las supuestas víctimas del príncipe Andrés

La Casa Real británica no levanta cabeza y, desde hace meses, algunos de sus miembros se han convertido en el centro mediático de los tabloides ingleses, así como de los periódicos de medio mundo. El príncipe Harry, Meghan Markle y sus continuas peleas con la prensa monárquica; la reina Isabel II, sus excentricidades y sus continuos ataques a la serie The Crown; o la reñida popularidad entre los duques de Cambridge y los de Sussex son algunos de los dramas más sonados. Sin embargo, ninguno de ellos tiene la relevancia de la implicación del príncipe Andrés en el caso Epstein, que, aunque llevaba años fuera del interés mediático, ha vuelto pisando muy fuerte.

Si hace unos días trascendía que la princesa Beatriz de York cancelaba la tradicional fiesta de compromiso en un intento por evitar el acoso de la prensa a su padre; ahora es una de las presuntas víctimas del duque de York, Virginia Giuffre, la que ha protagonizado otro escabroso episodio. Al parecer, tal y como ha contado a través de las redes sociales, en los últimos días ha recibido una “creíble amenaza de muerte”, según le ha informado el FBI.

"Quiero dejar constancia pública de que de ninguna manera o forma me voy a suicidar. Lo he hecho saber a mi terapeuta y a mi médico general. Si algo me pasa a mí, no quiero que mi familia deje que esto se olvide y quiero que me ayudéis a protegerlos. Hay mucha gente malvada que quiere verme callada", ha comenzado alertando en un primer mensaje Giuffre, quien es una de las mujeres que ha acusado de abuso sexual al príncipe.

Al poco, después de los muchos mensajes recibidos tras esta enigmática misiva, ha publicado un segundo mensaje en el que agradece la muestra de afecto y aprovecha para contar el motivo de su advertencia. "El FBI me ha informado que ha habido una creíble amenaza de muerte contra mí", ha contado para asombro de sus seguidores.