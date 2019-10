A principios de semana, el dominical The Sunday Times informaba que los duques de Sussex van a desaparecer de la vida pública. Al menos, durante las seis semanas que la pareja real pretende invertir en EEUU, donde van a disfrutar de Acción de Gracias en compañía de la familia de Meghan Markle. Claro que, esta ausencia no solo se debe a los compromisos familiares con los parientes americanos. Los duques han querido destacar que necesitan descansar de la lucha continua con los medios de comunicación británicos que, disconformes con la elección matrimonial del nieto de la reina Isabel II, no han cejado en su empeño de desprestigiar a la que fuera la protagonista de Suits.

Del dicho al hecho

La relación de Meghan Markle con los tabloides británicos no ha sido muy buena. De hecho, la presión mediática ha logrado que la duquesa de Sussex sienta que su primer año de matrimonio ha sido "muy difícil". Así lo ha confesado en el documental Harry & Meghan: an African journey, emitido el pasado domingo 20 de octubre en ITV, donde también ha desvelado la dura advertencia que le hicieron algunos de sus amigos británicos más cercanos. "Cuando conocí al que es ahora mi marido, se alegraron mucho por mí, porque me veían muy feliz. Pero, también me advirtieron: 'No deberías hacerlo, los tabloides destruirán tu vida'", ha querido contar Markle.

Ha destacado, además, que, aunque a algunas personas les cueste creerlo, en su momento no tenía ni idea de dónde se metía ni lo duro que ha resultado ser aguantar el tipo a cada novedad y traspié de la prensa. “Soy americana, allí no tenemos nada parecido… Así que fui muy ingenua, no comprendía lo que me estaban diciendo. Me parecía que no tenía ningún sentido, pero era porque yo nunca había salido en los tabloides. Pero sí, ha sido complicado”, ha admitido.