La reina Isabel II, contra Netflix y la serie 'The Crown' por la escena de su supuesta infidelidad

La reina Isabel II no es una mujer que se asuste con facilidad de la polémica. La monarca británica, famosa por sus excentricidades –bien sea mimar en exceso a sus perros o lavar sus diamantes en ginebra–, lleva años liando con las muchas exclusivas sobre su vida que protagonizan los titulares de los tabloides ingleses, con los que tiene una relación de amor odio en la que, sin duda alguna, ella manda.

Sin embargo, cuando es Netflix quien habla de su vida privada en la serie The Crown, la cosa se complica… y más si abordan una supuesta infidelidad suya.

Según fuentes del palacio de Buckingham, a la reina no le ha gustado nada la tercera temporada de la ficción que, por si no la han visto, trata de la vida de Isabel II desde principios de los años 40 hasta la actualidad. El porqué no tiene misterio: en uno de los capítulos se aborda su supuesta infidelidad a Felipe de Edimburgo con el director de su cuadra de caballos. Un romance que en su momento copó todos los diarios de la prensa rosa y que afectó mucho al matrimonio real.

Claro, si ya estaba nerviosa por cómo iban a tratar el tema de Lady Di (y si iban a hablar de la carta que le envío obligándole a divorciarse del príncipe Carlos), esto ha sobrepasado a la monarca. Aunque desde el palacio de Buckingham, no han querido desvelar, por el momento, si piensan tomar alguna medida, sí que han hablado sobre el asunto, calificándolo de "muy mal gusto" y reiterando que el rumor no tiene "ningún fundamento".

La explicación de Netflix

Los responsables de la serie, por su parte, han querido destacar que, abordando la infidelidad en la ficción, no han querido dar a entender que sucediese en realidad.

Han explicado que, de todas las informaciones que a lo largo de estas décadas se han dado de la casa real británica, han querido quedarse con aquellas que podían funcionar mejor como tramas y que, en ningún momento, se han planteado ofender a Isabel II.