Sale a la luz una carta de la reina Isabel II a Lady Di obligándola a divorciarse

Aunque Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se ganó la simpatía de los tabloides ingleses con su constante afán por imitar los looks más conocidos de la que sería su suegra, Diana de Gales, la que de verdad ha conseguido que esté más presente en la vida pública de la casa real británica ha sido Meghan Markle. La duquesa de Sussex ha sufrido el acoso de la prensa afín a la monarquía, quienes, como hicieron con Lady Di, se han dispuesto a arruinar su imagen pública.

Una campaña tan despiadada que ha acabado en los juzgados. El príncipe Harry y su esposa han denunciado al The Mail on Sunday por publicar una carta privada de la duquesa a su padre, con quien mantiene una mala relación. Un hecho que ha acaparado parte del foco mediático hasta hace unos días, cuando ha salido a la luz que la de Meghan Markle ya no es la única carta polémica.

Una carta de amenaza

Según se hace eco el diario británico Express, ha sido la experta en realeza británica Ángela Mollard la que ha desvelado la existencia de esta misiva en la que Isabel II tomaba cartas en el asunto y exigía un divorcio a no más tardar. La periodista ha explicado que fue la mismísima Diana de Gales quien dio esta exclusiva, mantenida en secreto hasta ahora, el mismo día que le hicieron la entrevista para el sonado documental de la BBC en el que habló de sus problemas conyugales y de la infidelidad del príncipe Carlos con Camila Parker.

La información ha salido a la luz después de que, en el programa radiofónico Royals de New Idea, le hayan preguntado por aquella entrevista que tanto enfureció a la casa real británica. Así, cuando le han preguntado si fueron los implicados en el matrimonio los que eligieron el divorcio para poner fin a las exclusivas, Mollard ha dicho que no. Así, ha desvelado que, tras las declaraciones de Lady Di, la reina Isabel II le escribió a su nuera una carta en la que le obligaba a separarse de su hijo y a dejar de hablar de la intimidad de su relación.