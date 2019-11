El sorprendente truco de la reina Isabel II para lograr que sus joyas sigan brillando

La reina Isabel II es una mujer de gustos muy personales. Sus excentricidades van desde guardar una estrecha relación con sus perros –de la que incluso ha opinado la periodista española Susanna Griso– hasta el seguimiento de un protocolo de seguridad alimentario con el que evitar que la monarca sea envenenada, entre una larga lista de preferencias.

Sin embargo, son pocas las que se han podido confirmar, como la de que baña sus históricas joyas en ginebra, hasta ahora... Una persona cercana a la familia real se ha animado a contar algunos de sus secretos en un libro; y sí, lo de usar alcohol para sacar brillo a los diamantes es verídico.

Un truco no apto para menores

Según ha revelado la diseñadora de confianza del palacio de Buckingham, Angela Kelly, a la reina Isabel II le gusta bañar las joyas reales en una mezcla de ginebra y agua. Así lo ha relatado en su libro The other side of the coin: the Queen, the dresser and the wardrobe, en el que ha explicado que este sencillo truco es muy útil para preservar el aspecto de las joyas y darles a los diamantes un "brillo extra". Una revelación de los más exquisita que, sin duda alguna, encaja con las excentricidades que se conocen de la monarca británica.

Otras rarezas de Isabel II

Además del truco para sacar brillo a los diamantes –poco útil para la mayoría–, la reina Isabel II también sabe cómo lograr que una tela nueva parezca una histórica. De hecho, para que los faldones de los nuevos royals se pareciesen a los que se usaron en Buckingham hasta 2004, ordenó teñirlos con té negro hasta que adquiriesen las tonalidades de los originales.

Eso sí, que nadie piense que Angela Kelly ha publicado este libro sin autorización de la monarca, pues ha sido ella quien le ha permitido, después de trabajar 25 años a su servicio, contar algunas de las excentricidades que dan vida al palacio de Buckingham.