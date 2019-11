Lady Hervey, aristócrata y expareja del príncipe Andrés, aún cree en su inocencia en el 'caso Epstein'

Hay muy pocos que crean en su inocencia porque hay pocos visos para ella. A pesar de haber quedado libre de las acusaciones, ni su propia familia quiere guardar relación alguna. Pero hay alguien que aún confía en la inocencia del príncipe Andrés en el caso Epstein: Lady Victoria Hervey.

Y eso que si ya hace un tiempo el duque de York era el peor valorado dentro de su realeza por los propios británicos, las cosas no han ido a mejor: en los últimos días el Palacio de Buckingham le ha quitado su respaldo y le ha obligado a apartarse totalmente de la vida pública, así como muchos patrocinadores de su asociación (Pitch@Palace) se han retirado debido a su desastrosa entrevista en la BBC en la que no supo responder las preguntas sobre su vida, marcada y manchada por el escándalo sexual y el tráfico de menores.

Pero Lady Victoria Hersey aún le defiende. Para sorpresa de algunos, esta aristócrata y celebrity en Reino Unido, famosa por su pasado como modelo y por haber participado en diversos programas de la televisión británica, aún pone la mano en el fuego por el príncipe Andrés.

Quizá, claro, porque guarda un buen recuerdo de su breve e íntima relación sentimental con él, entre los años 1999 y 2000, precisamente el momento en el que Virginia Roberts coloca el punto de inicio en sus relaciones obligadas por el banquero estadounidense Jeffrey Epstein con el duque de York.

De todo ello ha hablado la aristócrata en el programa Good Morning Britain, asegurando que a ella sí le convencieron las palabras de su expareja en el programa de la BBC, cuando negó categóricamente que mantuviese relaciones sexuales con Virginia Giuffre, una de las supuestas víctimas del magnate que se suicidó en la cárcel.

"Si fuera culpable jamás habría ido a la televisión a conceder una entrevista como esta", afirmó Lady Harvey sobre la acusación de que Giuffre era menor de edad en el momento de los hechos.

"Creo que el público tomó una decisión sobre él hace mucho tiempo, y como no les ha dado lo que querían, mostrándose arrepentido, se lo han tomado así de mal", comentó sobre las críticas que ha recibido y que provocaron que después de su paso por la cadena el hijo de Isabel II dimitiese.

No solo esto, sino que habló de que ella misma vivió en "la mansión de los horrores", como ha tildado la prensa a la casa de Manhattan en la que traficaba con menores el empresario norteamericano y donde se hospedaba el príncipe Andrés cuando estaba en Estados Unidos.

Fue el mismo Jeffrey Epstein quien invitó a Lady Victoria Hersey a pasar unos días allí en 2001, aprovechando que en aquella época estaba trabajando como modelo en Nueva York. Aceptó la oferta, relató, pero poco después se marchó por sentirse incómoda.

"Me sentía observada. Había cámaras ocultas, así que a los diez días me fui a vivir con una amiga. […] Vi cosas, pero no vi la verdad. No tenía ni idea de lo que estaba pasando", desveló.

No rehusó ningún tema y Lady Hersey habló también de su amistad cercana con Ghislaine Maxwell, mano derecha de Epstein, que ayudaba en la búsqueda de chicas para sus fines de explotación sexual (Giuffre aseguró que fue ella quien la llevó hasta el príncipe Andrés, el exlíder de la Mayoría del Senado George Mitchell y el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, algo que los tres han negado) y que se encuentra en paradero desconocido desde octubre.

La aristócrata y exmodelo contó que no veía a la cómplice de los crímenes de abuso y tráfico de Epstein desde el pasado septiembre, cuando coincidieron en una fiesta baby shower. Además, añadió, no cree que nadie vuelva a verla jamás en un acto público como a los que solía asistir (en 2018 fue invitada, por ejemplo, a un acto con Jeff Bezos, CEO de Amazon).

"Es como un personaje de James Bond. Se ha ido muy lejos y no creo que nadie vaya a encontrarla", zanjó Lady Hersey sobre las posibilidades de hallar en algún momento a Maxwell.