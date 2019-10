Un documental desvela supuestas orgías de Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés con chicas jóvenes

Un documental emitido este lunes en la televisión británica asegura que el magnate estadounidense acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés de Inglaterra llevaron a cabo orgías en una isla privada con un grupo de nueve jóvenes mujeres.

Los detalles están incluidos en el episodio The Prince and the Pedophile(El Príncipe y el pedófilo) que forma parte del programa Dispatches del canal británico Channel 4, en el que se analiza en profundidad la relación entre el miembro de la Casa Real y el multimillonario, según informó el diario NY Post.

En él, se revelan las declaraciones de una de las mujeres que acusan a Epstein de haber abusado de ella, Virginia Roberts Giuffre, que se recogen en documentos de los tribunales de Florida de 2015, estado en el que el fallecido magnate ya fue acusado de tráfico sexual.

"La tercera vez que mantuve relaciones sexuales con Andy fue en una orgía en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes. Yo tenía unos 18 años en ese momento", cuenta Giuffre.

"Epstein, Andy, aproximadamente otras ocho chicas jóvenes y yo mantuvimos relaciones. Las otras chicas parecían todas tener menos de 18 años y realmente no hablaban inglés", agrega.

Segun el NY Post, el programa Disptaches tiene pruebas de que el Príncipe Andrés y Epstein se reunieron en al menos 10 ocasiones en sus 12 años de amistad en visitas que se extendían en ocasiones durante días.

Señala asimismo que la relación entre ambos era tan estrecha que Epstein tenía hasta 13 números de teléfono distintos para poder comunicarse con el miembro de la Casa Real británica.

La socialité Victoria Hervey afirma además en el documental que Epstein percibía al príncipe Andrés como el mayor "trofeo" de su red de tráfico sexual.

Suicidio en prisión

El documental se emitió dos meses después de que el cuerpo sin vida de Epstein fuera encontrado en una celda el pasado agosto tras lo que las autoridades de Nueva York describieron como un suicidio por ahorcamiento.

Epstein fue detenido el pasado 6 de julio tras aterrizar en Nueva Jersey acusado de tráfico sexual de menores, cargos parecidos a los que afrontó hace una década en Florida y que sorteó con un acuerdo con la Fiscalía.

El millonario estaba encerrado sin fianza en una penitenciaría de Nueva York a la espera de juicio.

Epstein intentó suicidarse aparentemente el 23 de julio, algo que finalmente logró en un segundo intento el pasado 10 de agosto.

Aunque el forense confirmó el suicidio como causa de la muerte, el hecho de que no estuviese sometido a vigilancia tras el primer intento generó múltiples teorías dadas las influyentes amistades del millonario, entre ellas el príncipe Andrés de Inglaterra.